NBC News televizyonuna konuşan ve ismi paylaşılmayan ABD'li bir yetkili, Hava Kuvvetlerinin amiral gemisi niteliğindeki "Cloud One" platformuna siber saldırı yapıldığını doğruladı.

Saldırının ne zaman gerçekleştiği ya da olası etkileri hakkında bilgi paylaşılmadı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) nezdinde aktif siber kuvvetler birimleri, saldırı sonrası olası hasar tespit çalışmaları başlattı.

Ulusal basında, saldırının "Cloud One" sisteminde hassas askeri, personel ve lojistik verilerini tehlikeye atabileceği aktarıldı.

Sistem

2017'de başlatılan Cloud One, Hava Kuvvetlerinin tüm bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını tek bir merkezden karşılamak üzere tasarlandı.

Platform, Microsoft, Amazon, Oracle ve Alphabet olmak üzere 4 şirketin kaynaklarını bir araya getirerek personel verileri ve maaş ödemelerinin yanı sıra lojistik ve bakım süreçlerini yönetenler de dahil olmak üzere onlarca uygulamaya altyapı sağlıyor.

ABD'de son dönemde önemli bankalar ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal Güvenlik Ajansı dahil bazı federal kurumlara siber saldırı düzenlendiği ve bu kuruluşların sistemlerinde kesintiler yaşandığı bildirilmişti.