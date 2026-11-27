Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, İslamabad'da, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda komite, bölgedeki güvenlik gelişmelerini gözden geçirmiş ve üç ülkenin bölgesel barış, güvenlik ve istikrar doğrultusunda ortak çalışmalara devam etme kararlılığını yeniden teyit etmiştir.

Taraflar, kolektif savunma, karşılıklı dayanışma ve tarafların egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine saygı gösterilmesi de dahil olmak üzere, Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması’nın ilkelerine ve hedeflerine olan bağlılıklarını yinelemişlerdir.

Komite, 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen ilk toplantı ile 5 Ekim 2026’da Riyad’da düzenlenen olağanüstü toplantının sonuçlarını dikkate alarak, İttifak’ın kurumsallaştırılması ve kolektif savunma taahhüdünün ulusal mevzuatlarına uygun şekilde fiilen hayata geçirilmesine ilişkin hususlar başta olmak üzere, bu toplantılarda alınan kararların uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirmiştir.

Komite, Suudi Arabistan Krallığı'nda Sekretaryanın kurulması ve faaliyete geçirilmesi hususlarındaki ilerlemeden duyulan memnuniyeti ifade etmiş; bunun, İttifak'ın kurumsal çalışmalarının ve etkin eş güdümün desteklenmesi bağlamındaki önemini vurgulamıştır.

Komite ayrıca, devam eden siyasi ve askeri istişarelerin sonuçlarını gözden geçirmiş; ortak çıkar alanlarında iş birliği ve eş güdümü güçlendirmeyi, bölgesel gerilimlerin yatıştırılmasına yönelik gayretleri desteklemeyi ve anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla barışçıl çözümünü teşvik etmeyi amaçlayan istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştır.

Komite, Husi milislerinin Suudi Arabistan Krallığı'nda sivillere ve sivil altyapıya yönelik devam eden menfur saldırılarını güçlü şekilde kınadığını yinelemiş ve Ortak Savunma için Mekke Anlaşması’nın kolektif savunma hükümleri uyarınca, Suudi Arabistan Krallığı’nın güvenliğini korumasına destek olmak amacıyla yürütülen çabaların sürdürülmesi ve hızlandırılması konusundaki ortak kararlılığı bir kez daha teyit etmiştir.

Taraflar, müşterek güvenlik endişelerini gidermek ve bölgedeki barış ve güvenliğe katkıda bulunmak amacıyla, silahlı kuvvetlerinin kolektif kabiliyetlerinin ve uyumunun artırılmasını teminen, savunma sanayii, ortak teknoloji geliştirilmesi, eğitim ve kapasite inşası alanlarındaki iş birliğini güçlendirme konusundaki taahhütlerini yinelemişlerdir.