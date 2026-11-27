Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ilişkin görüntüler paylaşılarak, şüphelinin Otoyol Jandarması tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilip yakalandığı belirtildi.

Sürücüye 165 bin lira idari para cezası uygulandığı ifade edilen açıklamada, sürücünün ehliyetinin 60 gün süreyle geri alındığı ve olayla ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan, can ve mal güvenliğini hiçe sayan davranışlara karşı denetim ve mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.