DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan, 'Somali'de sivil kayıplara yol açan bir hava saldırısında Türkiye menşeli mühimmat ve Türk SİHA'larının kullanıldığı' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve açık bir kara propaganda faaliyetidir. Söz konusu bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından herhangi bir harekat icra edilmemiş, Türkiye'ye veya TSK'ya ait hiçbir hava unsuru ya da mühimmat kullanılmamıştır.

Bu tarz dezenformasyon içeriklerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve başarılı çalışmalarıyla öne çıkan Türk Savunma Sanayisini yıpratmanın yanı sıra, köklü dostluk ve işbirliği zemininde ilerleyen Türkiye-Somali ilişkilerini hedef aldığı açıktır. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik manipülatif haberlere, kara propaganda unsurlarına ve asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların esas alınması önemle rica olunur."