Osmangazi Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda saat 23.00 sıralarında, M.Ö'nün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarpıp takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan M.Ö, olay yerine komşusu M.K'yi çağırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"Arabanın şoförünün o olmadığını bana göster"

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sırasında aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden M.Ö, "Arabanın şoförü oydu. Neden üfleyeceğim ki ben? Arabanın şoförünün o olmadığını bana göster." dedi. Suçlamayı kabul etmeyen M.K. ise sürücü olmadığını, komşusuna yardım amacıyla olay yerine geldiğini ve durumu gösteren kamera kayıtlarının bulunduğunu ifade etti.

Ekiplerin çalışması sonucu aracı kullandığı belirlenen ve yapılan kontrolde 0,94 promil alkollü olduğu tespit edilen M.Ö'ye 25 bin lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.