Dünyanın en gelişmiş yapay zeka şirketlerinin, bankaların ve hükümetlerin dijital güvenlik temellerini birkaç ay içinde sarsabilecek büyük keşiflere imza attığı öne sürülüyor. Teorik bilgisayar bilimi alanının önde gelen isimlerinden Scott Aaronson, güçlü yapay zeka modellerinin gizli bilgilerin şifrelenmesinde kullanılan on yıllardır çözülememiş matematik problemlerinde önemli mesafe katettiğine dair güçlü duyumlar olduğunu açıkladı.

Bu iddiaların doğrulanması halinde bankacılık işlemlerinden diplomatik yazışmalara ve özel e-postalara kadar pek çok hassas verinin sanılandan çok daha kolay çözülebileceği belirtiliyor. Böyle bir senaryoda istihbarat teşkilatları, hükümetler ve finans kuruluşları iletişim altyapılarını aniden güncellemek zorunda kalacak veya kritik verilerin açığa çıkması riskiyle karşı karşıya kalacak.

Bilim dünyasında endişe büyüyor

Uzmanların endişeleri, önde gelen yapay zeka şirketlerinin son haftalarda duyurduğu bir dizi soyut matematiksel ilerlemeye dayanıyor. University College London Bilgisayar Bilimleri Profesörü Steven Murdoch, yapay zekanın kayda değer matematiksel işlemler yapamayacağını düşünenlerin yanıldığını vurgulayarak teknolojinin sınırlarının artık kestirilemediğini ifade etti.

Matematikçi Marcus du Sautoy ise elektronik sırları koruyan temel problemler hakkında kimsenin konuşmamasını dikkat çekici bulduğunu belirterek, şirketlerin bu problemi çoktan çözmüş ve yaratacağı devasa etkiler nedeniyle sessiz kalmayı seçmiş olabileceğine dikkat çekti.

Kuantum bilgisayarlar beklenmeden tehlike kapıya dayandı

Hükümetler ve bankalar, mevcut şifreleme algoritmalarını kırabilecek güce sahip kuantum bilgisayarlar için yıllardır hazırlık yapıyordu. Ancak kuantum teknolojisinin bu seviyeye ulaşmasına daha yıllar olduğu öngörülüyor ve kurumların daha güvenli şifreleme standartlarına geçiş için belirlediği 2032 hedefi bile yavaş ilerliyordu. Uzmanlara göre yapay zekanın kriptografi alanındaki ani sıçraması, tehlikeyi yıllar sonrasından birkaç ay yakına çekmiş durumda.

Surrey Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Alan Woodward, böyle bir matematiksel keşfin yarın sabah hemen küresel bir kaosa yol açmayacağını ancak asıl değişimin yapay zekanın on yıllardır gizemini koruyan problemleri çözme hızı olduğunu vurguladı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin kriptografi alanındaki olası atılımlarına değinerek, bu firmaların yeni modellerini kamuoyuna sunarken son derece temkinli davranmaları gerektiğini söyledi.

İki farklı ihtimal üzerinde duruluyor

Yapay zeka laboratuvarlarından henüz resmi bir açıklama gelmese de uzmanlar iki temel olasılık üzerinde duruyor. Modeller şifrelemenin temelindeki matematiği çözerek gizli verilerin kilidini açacak yeni bir kestirme yol bulmuş olabilir. Diğer yandan yapay zekanın böyle bir kestirme yolun bulunmadığını kanıtlayarak mevcut şifreleme sistemlerinin sanılandan daha güvenli olduğunu ortaya koymuş olması da ihtimaller dahilinde görülüyor. Son haftalarda hesaplanması zor problemlerin sınıflandırılmasına yönelik yayınlanan matematiksel kanıtların bilim dünyasında sarsıcı bir etki yarattığı ve tüm gözlerin yapay zeka şirketlerinden gelecek yeni açıklamalara çevrildiği kaydediliyor.