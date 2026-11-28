ABD'nin Doğu Yakası ve orta kesimlerini 26 Kasım'daki Şükran Günü tatilinde vuran fırtınanın etkileri hala sürüyor.

PowerOutage.us internet sitesine göre, fırtına nedeniyle başta Pensilvanya, Maryland, Virginia olmak üzere bölgedeki birçok eyalette toplam 216 bin 973 hanenin hala elektriği yok.

Ayrıca hava takip sitelerine göre ülkede cuma günü 670'e yakın uçuş iptal edildi, 3 bin 400'den fazla uçuş da rötar yaptı.

Öte yandan yerel basına göre, Maryland eyaletinde şiddetli fırtına nedeniyle köprüler trafiğe kapatıldı.

Delaware eyaletinde sahil kısımlarındaki yolları su basarken, başkent Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanının pistini de su bastı.