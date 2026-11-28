Kamerun'da doğa yürüyüşüne çıkan altı kişilik turist grubu, 19 Kasım'da Kamerun Dağı Ulusal Parkı'nın güneyindeki Bakingili köyü yakınlarında fil sürüsünün saldırısına uğradı. Dört İngiliz, bir İsviçreli ve bir ABD vatandaşından oluşan grubun, yerel rehberler eşliğinde fillerin yakındaki bir göle ulaşmak için kullandığı patikada ilerlediği sırada yaklaşık 15 filden oluşan bir sürüyle karşılaştığı bildirildi. Saldırı sırasında Londra merkezli çalışan İsviçreli sigorta yöneticisi Alain Throo'nun fil darbesiyle ağır yaralandığı, rehberlerden birinin de savrularak Throo'nun üzerine düştüğü aktarıldı.

İki saat boyunca ağaç kovuğunda saklandı

Saldırıdan kurtulmak için çevredeki ağaçlara ve çalılıklara sığınan turistler, dehşet anlarını yerel basına anlattı. Bir ağaç kovuğunda iki saat boyunca saklandığını belirten İngiliz turist, filleri hemen yanında gördüğünü ve ters yöne koşarak çalılıklara gizlendiğini, bu sırada gruptan yükselen çığlıkları duyduğunu ifade etti. İngiliz kadın turistlerden biri ise saldırının ilk anlarında bilinci açık olan Throo'nun kolundaki yaradan şikayet ettiğini ancak iç kanama geçirmesinden endişe duyduklarını söyledi.

Yaşamını yitiren turistin cenazesi askeri ekiplerce çıkarıldı

Aldığı darbeler sonucu hayatını kaybeden Throo'nun cenazesi, park görevlileri ve askeri personelden oluşan ortak bir ekip tarafından 21 Kasım'da parktan çıkarılarak Limbe kasabasındaki morga kaldırıldı. Saldırıda yaralanan ABD'li turistin ise aynı kasabadaki hastanede tedavi altına alındığı ve taburcu edildiği öğrenildi. Throo'nun 13 yıldır görev yaptığı sigorta şirketi Axa XL'in İngiltere Üst Yöneticisi Sean McGovern, deneyimli yöneticinin ölümünü doğrulayarak çalışma arkadaşlarının kaybından duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da yaralanan vatandaşlarına gerekli konsolosluk desteğinin sağlandığını açıkladı.

Bölgede fil saldırıları son on yıldır yaşanıyor

Yerel basında yer alan bilgilere göre, bölgedeki halk ile filler arasında son 10 yıldır benzer çatışmalar yaşanıyor. Batı ve Orta Afrika'nın 4 bin metreyi aşan en yüksek noktası olan Kamerun Dağı çevresinde yaşayan Afrika orman filleri, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli kritik tehlike altındaki türler arasında gösteriliyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı verilerine göre doğada yalnızca 195 bin civarında kalan orman fillerinin yaklaşık 6 bini Kamerun sınırları içerisinde yaşıyor ve tür, yasa dışı avcılık şebekelerinin tehdidi altında bulunuyor.