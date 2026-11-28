Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HİZMET-İŞ Sendikası 15. Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, 1979'da başlayan hak ve emek mücadelesinde Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olma başarısını gösteren HİZMET-İŞ'i tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sendikalarla yakın mesai içerisinde olduklarını belirten Işıkhan, çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerde ve sosyal politikaların oluşturulmasında sendikaların görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana sosyal diyaloğu mümkün olan en geniş zeminde işletmeye gayret ettiklerini dile getiren Işıkhan, şöyle konuştu:

"Elbette her konuda aynı düşünmeyebiliriz. Ancak bir araya geldiğimizde meselelerimizi açık yüreklilikle konuşabilmemizi ve birlikte çözüm arayabilmemizi çok kıymetli buluyorum. Bugüne kadar pek çok meseleyi bu anlayışla çözüme kavuşturduk. Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz."

"Sendikalı işçi sayımız 2,4 milyonu aşmış bulunuyor"

Işıkhan, Türkiye'de sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi konusunda önemli mesafeler katettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2013 yılında yüzde 9 seviyelerinde olan işçi sendikalaşma oranımız, bugün yüzde 14 seviyelerine yaklaşmış durumda. Sendikalı işçi sayımız ise 2,4 milyonu aşmış bulunuyor. Ancak bu rakamları yeterli görmemeliyiz. Özel sektörde sendikal örgütlenmeyi daha da genişletme ve büyütme konusunda hepimize önemli görevler düşüyor."

İşçilerin sendika üyelikleri ve tercihleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını önemsediklerini vurgulayan Işıkhan, "Ayrıca işçi kardeşlerimizin ücretlerinin zamanında ödenmesi, toplu iş sözleşmelerinden doğan haklarının eksiksiz yerine getirilmesi hususunda zaman zaman yaşanan sıkıntıları yakından takip ediyoruz. Çünkü işçi hakları, siyasetin üzerinde bir meseledir." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yıl çalışma hayatımız açısından yoğun bir yıl olacak"

Bakan Işıkhan, 2027'nin çalışma hayatı açısından yoğun bir yıl olacağına işaret ederek, "2027 yılında hem kamu işçilerimizi ilgilendiren 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' sürecini hem de 'kamu görevlilerimizin 9. Dönem Toplu Sözleşme' görüşmelerini gerçekleştireceğiz. Her iki süreçte de sendikalarımızla yoğun bir mesai yürüteceğiz. Çalışanlarımızın beklentilerini, sendikalarımızın taleplerini, ekonomik gelişmeleri ve ülkemizin imkanlarını hep birlikte değerlendireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışanların refahını artırmak, satın alma güçlerini korumak ve ülkenin ekonomik kazanımlarını toplumun bütün kesimlerine yansıtmak için çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Enflasyonla mücadelede elde edeceğimiz kazanımların, çalışanlarımızın günlük hayatına ve hane ekonomilerine yansımasını görmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki toplu sözleşme süreçlerini de karşılıklı anlayış ve istişare içerisinde yürüteceğiz. Bakanlığımızın kapısı her zaman olduğu gibi bundan sonra da sendikalarımıza, işçilerimize sonuna kadar açık."

"Emeğin, üretimin ve sosyal refahın yüzyılı olması için çalışacağız"

Genel kurulun uluslararası sendikal dayanışmanın güzel bir örneği olduğunun altını çizen Işıkhan, Filistin'de yaşananlara da değindi.

Işıkhan, "Gazze'de yaşanan acılar karşısında dünyanın neresinde olursa olsun bütün emek örgütlerinin, insan onurunu ve yaşam hakkını savunan ortak bir duruş sergilemesi gerekiyor. Türkiye olarak Filistin halkının haklı davasının, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

HAK-İŞ'in Filistin meselesinde ortaya koyduğu hassasiyet ve dayanışma dolayısıyla teşekkür eden Işıkhan, sendikacılığın, sivil toplumun ve emek dünyasının en gür sesi, toplumsal mutabakatın en önemli temsilcisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyümesinde ve kalkınmasında en büyük pay sahiplerinden birinin emekçiler olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Ülkemizin geleceğine ilişkin hedeflerimize de yine sizlerle, sizlerin emeğiyle, gayretiyle ve inşallah desteğiyle ulaşacağız. Türkiye Yüzyılı'nın emeğin, üretimin ve sosyal refahın yüzyılı olması için hep birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Genel kurul açılışında MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu da birer konuşma yaptı.