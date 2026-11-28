Doğu Anadolu'nun kış manzaralarını keşfetmek isteyen yolcular için 26 Aralık'ta yeni sezon seferlerine başlayacak Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin biletleri satışa sunuldu.

Yolcular, 7 Şubat 2027'ye kadar sürecek seferler için biletlerini TCDD Taşımacılık e-bilet sistemi üzerinden temin edebiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, trenin yeni sezondaki ilk seferini 26 Aralık'ta gerçekleştireceğini ve biletlerin yolcuların erişimine açıldığını bildirdi.

Uraloğlu, açıklamasında, "Seferlerimiz 7 Şubat 2027'ye kadar devam edecek. Yolcularımıza Doğu Anadolu'nun kış manzaraları eşliğinde unutulmaz bir demir yolu yolculuğu sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum ve Kars arasında 14 sefer düzenlenecek

Trenin yeni sezonda hafta sonları karşılıklı sefer yapacağına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Erzurum-Kars ve Kars-Erzurum güzergahlarında 14 sefer gerçekleştirilecek. Erzurum'dan Kars'a seferlerimiz 26 Aralık ile 6 Şubat 2027 tarihlerinde cumartesi günleri saat 13.25'te başlayacak. Kars'tan Erzurum'a 27 Aralık ile 7 Şubat 2027 tarihlerinde pazar günleri saat 09.30'da hareket edeceğiz."

2023'ten bu yana 14 bin 550 yolcu ağırlandı

Trenle yolculara Doğu Anadolu'nun kış manzaralarını keşfetme imkanı sunmayı ve bölgenin turizm hareketliliğine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, "Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni, seferlerine ilk kez 2023'te başladı. 2023'ten bu yana düzenlediğimiz seferlerde 14 bin 550 yolcumuzu ağırladık. Doğu Anadolu'nun doğal güzelliklerini demir yoluyla keşfetme imkanı sunduğumuz trenimizle yeni sezonda da yolcularımıza keyifli bir seyahat deneyimi yaşatacağız." ifadelerini kullandı.