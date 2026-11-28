MSF, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Dün gece Gazze'deki MSF kliniklerinden birine düzenlenen İsrail saldırısında, her ikisi de bekçi olarak görev yapan iki çalışanın öldürülmesi nedeniyle derin bir üzüntü ve öfke içinde olunduğu belirtilen açıklamada, bunun doğrudan MSF'yi hedef alan bir saldırı olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Bunlarla birlikte Gazze'de hayatını kaybeden MSF çalışanlarının toplam sayısı 17'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Sağlık tesisleri üzerinde MSF logolarının açıkça yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca tesislerimizin konumu İsrail ordusuna bildirilmişti ve kendileri tarafından da bilinmekteydi. Çalışma arkadaşlarımızın aileleri ve yakınlarıyla dayanışma içindeyiz. Sorumluların hesap vermesini talep ediyoruz." değerlendirmeleri yer aldı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

"Gazze'deki sağlık tesislerine, sağlık çalışanlarına ve insani yardım personeline yönelik saldırılar kabul edilemez; bu durum öfke verici." ifadesini kullanan Ghebreyesus, MSF'deki çalışma arkadaşları ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziye dileklerini iletti.

Ghebreyesus, başkalarının hayatını kurtarmak için kendi yaşamlarını riske atanların saldırıya uğramaması ve bu kişilerin korunması gerektiğine değinerek, "Bu saldırılar derhal durdurulmalı." çağrısını yaptı.