Üç çocuk annesi Asuman Karakütük'ün başvurusu üzerine harekete geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aras için üzerinde emniyet amblemi bulunan doğum günü pastası hazırlattı.

Doğum günü sürpriziyle karşılaşan Aras Yücel, pastayı görünce büyük sevinç yaşadı. Kutlamaya katılan Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Aile Uzmanı Ayşenur Aydoğan da Aras'a oyuncak hediye etti.

Aydoğan, ailenin CİMER aracılığıyla kendilerine ulaştığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in talimatları doğrultusunda ailenin mutluluğuna ortak olduklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ailelerin ve çocukların mutluluğuna katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Aydoğan, Aras'a hediye verdiklerini, annesine de çiçek takdim edeceklerini kaydetti.

İkinci sınıf öğrencisi Aras Yücel Karakütük, doğum gününün kutlanacağını bilmediğini belirterek, "Çok mutluyum ve sevinçliyim. Ben büyüyünce polis olmak istiyorum, polis olmak benim hayalim." dedi.

Anne Asuman Karakütük ise bir ayda iki operasyon geçirdiğini, bu nedenle oğlunun doğum gününü kutlayabilecek durumda olmadığını anlattı.

"Devletimizden Allah razı olsun"

CİMER'e başvururken talebinin karşılık bulacağına ihtimal vermediğini dile getiren Karakütük, şunları kaydetti:

"Hiç umudum yoktu. Ameliyat olduğumu, çocuğumun doğum gününü kutlayamayacağımı, çocuğumun polis olmak istediğini yazdım. Beni aradıklarında mutlu oldum. Bir ayda iki operasyon geçirdim. Devletimizden Allah razı olsun, küçücük bir şeyde bile çocukları mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çocuğum mutlu oldu, ben de mutlu oldum."