Akademisyenlerin, finans sektörü temsilcilerinin ve davetlilerin katıldığı sempozyumun açılışında, Sempozyum Düzenleme Heyeti Başkanı Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya, Karz-ı Hasen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koca, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Bulut ve İstanbul Valisi Davut Gül birer konuşma yaptı.

"Karz, İslam'ın hayır ve iyiliği genişleten alanlarından biridir"

Sempozyum Düzenleme Heyeti Başkanı Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya, açılış konuşmasında karz müessesesinin İslam düşüncesindeki yeri ve günümüz ekonomik sistemi karşısında taşıdığı öneme dikkati çekti.

[Sempozyum Düzenleme Heyeti Başkanı Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya.]

Kapitalist ekonomik sistemin bireysel faydayı en üst düzeye çıkarma ve mal biriktirme anlayışı karşısında İslam'ın toplumsal dayanışmayı, paylaşmayı ve iyiliği yaygınlaştırmayı esas alan bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirten Kızılkaya, karz müessesesinin bu açıdan önemli bir işlev üstlendiğini ifade etti.

Kızılkaya, karzın yalnızca bir finansman aracı olarak değil, aynı zamanda İslam'ın hayır ve iyiliği genişleten, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir müessesesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

[Karz-ı Hasen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koca.]

Karz-ı hasen uygulamaları yeni iş birlikleriyle yaygınlaştırılacak

Karz-ı Hasen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koca da vakfın yürüttüğü çalışmalar ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi verdi.

Karz-ı hasen uygulamalarının Türkiye'de önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini ve toplumsal hayatta ciddi bir boşluğu doldurduğunu belirten Koca, vakfın yürüttüğü çalışmaların bu alanda örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Koca, vakfın açtığı bu yolda farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde daha kapsamlı projeler geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Özellikle finans kuruluşlarının ve katılım bankalarının karz-ı hasen çalışmalarına gösterdiği ilginin önemine değinen Koca, bu ilginin karz müessesesinin kurumsallaşması, sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve daha geniş kitlelere ulaşması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Akademik çalışmalarla saha uygulamaları bir araya geliyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Bulut ise karz müessesesine ilişkin akademik çalışmaların saha uygulamalarıyla buluşmasının önemine işaret etti.

Üniversitelerde yürütülen bilimsel çalışmaların karz müessesesinin teorik ve fıkhi temellerinin ortaya konulmasına katkı sağladığını belirten Bulut, bu çalışmaların sahadaki uygulamalarla desteklenmesinin son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Bulut, karz-ı hasen alanında faaliyet gösteren uygulayıcı kurumlarla akademisyenlerin aynı platformda buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversiteler ile sahada faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

[İstanbul Valisi Davut Gül.]

Vali Gül'den aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerin desteklenmesi vurgusu

İstanbul Valisi Davut Gül de konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik ortaya koyduğu yaklaşımın önemine değindi.

Gençlerin evlenmelerinin kolaylaştırılması ve yuva kurmalarının önündeki ekonomik engellerin kaldırılması noktasında yürütülen çalışmaların önemine dikkati çeken Gül, Karz-ı Hasen Vakfının bu alanda çok kıymetli bir hayır faaliyeti yürüttüğünü ifade etti.

Vakfın sahada gerçekleştirdiği çalışmaların akademik bir zeminde ele alınmasının ayrıca önem taşıdığını belirten Gül, karz müessesesinin iki gün boyunca farklı boyutlarıyla değerlendirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gül, sempozyuma gösterilen yoğun ilginin de son derece sevindirici olduğunu belirterek organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İki gün boyunca sekiz akademik oturum gerçekleştirilecek

İslam medeniyetinin köklü yardımlaşma ve dayanışma müesseselerinden biri olan karzın günümüz dünyasındaki yeri ve uygulama imkânlarının ele alınacağı sempozyumda, Türkiye'den ve yurt dışından akademisyenler bildirilerini sunacak.

Karz müessesesinin fıkhi, ahlaki, ekonomik ve toplumsal boyutlarının yanı sıra çağdaş finans sistemlerindeki yeri, farklı ülkelerdeki uygulama örnekleri ve yeni kurumsal model önerileri sempozyum kapsamında değerlendirilecek.

Akademik bilgi birikimi ile saha tecrübesini bir araya getirmeyi amaçlayan sempozyumun, karz-ı hasen uygulamalarının ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırılmasına, yeni iş birliklerinin geliştirilmesine ve müessesenin kurumsallaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

28-29 Kasım 2026 tarihlerinde İslam Araştırmaları Merkezi'nde devam edecek sempozyum kapsamında, 09.00-18.00 saatleri arasında toplam sekiz akademik oturum gerçekleştirilecek.