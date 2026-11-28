Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca 29 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan 84 şüphelinin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgütle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla DEAŞ'a finans sağladıkları tespit edildi.

Açıklamada, ülkenin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, jandarma ekipleri, TEM Daire Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.