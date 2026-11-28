Kunar Vilayeti Enformasyon ve Kültür Müdürü Sami-ul Hak Hakbin, Tolo News kanalına yaptığı açıklamada, Kunar vilayetinde ortaokul yakınındaki bir evde patlama meydana geldiğini belirtti.

Hakbin, patlama sonrası 7 kişinin cesedinin ve 97 yaralının hastaneye kaldırıldığını aktarırken, olayın ortaokul yakınındaki bir evde madencilik çalışmaları için hazırlanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu gerçekleştiğini kaydetti.

Patlamaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, Kunar Vilayeti Polisi Sözcüsü Farid Dehkan, patlamanın yerel saatle 10.00'da vilayete bağlı Andar Ser bölgesindeki bir ortaokulda yaşandığını açıklamıştı.

Dehkan, olayda hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin bulunduğunu belirtirken, patlamanın nedeni ile ölü ve yaralı sayısına ilişkin detay vermemişti.