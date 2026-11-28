Bakan Kacır, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'nda konuştu.

Kacır, geleceğin bugünün sınırlarına sığmayan hayallerle şekillendiğini anlatarak, insanlık tarihinin seyrini değiştiren büyük keşiflerin çağının ötesinde düşünen ve imkansız addedilenin peşinden gitme cesareti gösterenlerin eseri olduğunu dile getirdi.

İnsanlığın bilimsel ve teknolojik gelişmelerin muazzam bir ivme kazandığı, köklü dönüşümlerin yaşandığı tarihi bir dönemeçten geçtiğini kaydeden Kacır, yapay zeka teknolojilerinin öğrenme, üretme ve problem çözme yöntemlerini baştan başa değiştirdiğini anlattı.

Kacır, genetik bilimi ve biyoteknoloji, malzeme bilimi ile kuantum teknolojilerindeki ilerlemelere dikkati çekerek, "Ne var ki bilimsel ve teknolojik kabiliyetlerimizdeki muazzam gelişmeye karşılık insanlığın ortak meselelerini çözme hususunda aynı ölçüde bir ilerleme sağladığımızı söylemek çok güç." diye konuştu.

Dünyada halen derin eşitsizlikler bulunduğunu belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Suyun izlerini başka gezegenlerde arayabilecek teknolojiye sahibiz ancak kendi gezegenimizde 2 milyara yakın insanın güvenli içme suyuna erişimi henüz temin edilmiş değil. İnsan ömrünü uzatacak teknolojilerin geliştirildiği bir çağda, uluslararası düzen Gazze'nin çocuklarının yaşam hakkını korumuyor. Demek ki bilimde ve teknolojide ne kadar ilerlenirse ilerlensin, bu ilerleme tek başına dünyayı daha adil, daha müreffeh ve daha insanca yaşanabilir bir yer haline getirmiyor.

Ahlaki temellerden yoksun olanların elinde yükselen teknoloji, insanlığı ilerlemeye değil, ancak daha derin bir adaletsizlik, daha karmaşık bir tahakküm ve daha yıkıcı bir çaresizliğe sürüklüyor. Teknoloji, insanlığın ortak refahını artırabildiği, ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltabildiği, fertlerin doğuştan sahip oldukları dezavantajları aşmalarına imkan tanıyabildiği sürece değerlidir. Türkiye olarak, teknolojik bağımsızlığı sadece Türk milletinin değil yeryüzündeki tüm milletlerin hakkı olarak görüyor, bilimin tahakküme değil kalkınmaya, teknolojinin ayrışmaya değil dayanışmaya hizmet ettiği bir dünya için gayret sarf ediyoruz."

"Emekle yol yürüyenlerin hayallerini gerçeğe dönüştürebildiği bir Türkiye var"

Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'yle gayelerinin, Türkiye'yi bilimde ve teknolojide söz sahibi kılmak ve bu yolda kazandıkları kabiliyetleri milletin refahına, insanlığın ortak yararına vakfetmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde bu anlayışı Türkiye'nin sanayi ve teknoloji politikalarına hakim kıldıklarını kaydeden Kacır, "24 yılda asra bedel atılımlara imza attık. Makineden otomotive, beyaz eşyadan demir çeliğe farklı sektörlerde, üretim kapasitesi, teknolojik yetkinlik ve ihracat kabiliyetiyle küresel değer zincirlerinin vazgeçilmez parçası haline gelen bir Türk sanayi inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Kacır, sanayinin üretim tecrübesini üniversitelerin bilimsel birikimiyle buluşturan, girişimcilerin araştırma sonuçlarını yeni ürün ve teknolojilere dönüştürmesine imkan tanıyan bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi oluşturduklarını vurguladı.

Kritik ve stratejik alanlarda da büyük kazanımlara imza attıklarını söyleyen Kacır, şunları kaydetti:

"Kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, jet uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, bunların motorlarını, uydularımızı geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. Milletimizin 60 yıllık yerli ve milli otomobil özlemini, akıllı ve elektrikli otomobil Togg ile gerçeğe dönüştürdük. Bugün, nükleer enerjiden yapay zekaya, biyoteknolojiden ileri imalata teknolojinin farklı sahalarında özgün, yerli, milli ürün ve hizmetler geliştiren bir Türkiye var. Bir zamanlar 'hayal' olarak görülen nice projeyi gerçeğe dönüştüren, öğrenilmiş çaresizlikleri zihinlerden söküp atabilen bir Türkiye var. Sadece ağzında gümüş kaşıkla doğanların değil, alın teriyle, akıl teriyle, azimle, emekle yol yürüyenlerin de hayallerini gerçeğe dönüştürebildiği bir Türkiye var."

"Gençlerin büyüme yolculuklarını hızlandıran bütüncül destek mekanizmasıyla başardık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, gençlerin elinden tutan, girişimcilere fikir aşamasından küresel pazarlara açılmalarına kadar her safhada ihtiyaç duydukları imkanları sunan, büyüme yolculuklarını hızlandıran bütüncül bir destek mekanizmasıyla bunları başardıklarını anlatarak, 2018'den bu yana düzenledikleri TEKNOFEST'lerle gençleri Türkiye'nin teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırdıklarını dile getirdi.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Sektör Kampüste, Milli Teknoloji Uzmanlık Programları, Milli Teknoloji Atölyeleri gibi adımlarla, gençleri geleceğin yetkinlikleriyle buluşturduklarını ifade eden Kacır, üniversitelerde kurdukları Milli Teknoloji Atölyeleriyle gençlere tasarlama, deneme ve üretme imkanı sunduklarını kaydetti.

Kacır, TÜBİTAK burs ve destek programlarıyla, bilimsel araştırma yolculuklarında gençlerin yanında yer aldıklarını aktararak, tohum ve tohum öncesi aşamalardaki girişimlere odaklanan TÜBİTAK BiGG programıyla, 2 bin 700'ün üzerinde teknoloji odaklı iş fikrinin şirketleşmesine vesile olduklarını söyledi.

Kamu kaynaklarını özel sektörün yatırım tecrübesi ve finansal birikimiyle buluşturarak girişim sermayesi alanının derinleşmesini, teknoloji girişimlerine yönelen sermaye kaynağının büyümesini teşvik ettiklerini de söyleyerek, hızlı büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerinin uluslararası pazarlara, yatırım ağlarına ve stratejik işbirliklerine erişimini kolaylaştırmak için Turcorn 100 Programı'nı devreye aldıklarına değindi.

Kacır, Türkiye'yi dünyanın dört bir yanındaki nitelikli girişimciler ve teknoloji profesyonelleri için bir çekim merkezi haline getirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birlikte Türkiye TechVisa Programı'nı hayata geçirdiklerinden bahsederek, Atatürk Havalimanı terminal binalarını, "Terminal İstanbul" markasıyla dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline getirdiklerini, ilk aşamasını girişimcilerin kullanımına sundukları Terminal İstanbul'u tüm fonksiyonlarıyla 2027'de açacaklarını bildirdi. Kacır, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Go girişim ofisleri ve hızlandırma programlarının hayallerini projelere, projelerini iş fikirlerine dönüştüren genç girişimcileri beklediğini de aktardı.

"Medeniyetler, bilgiye kapılarını açtıkları ölçüde yükselmiştir"

Bakan Kacır, Türkiye'de eğitim gören gençleri, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken yol arkadaşları olarak gördüklerini dile getirerek, "Tarih bize şunu öğretir: Medeniyetler, bilgiye kapılarını açabildikleri ölçüde yükselmiştir. Ne zaman farklı coğrafyaların birikimi aynı kaynakta buluştuysa, insanlık yeni bir yükseliş çağına adım attı." diye konuştu.

Bugün elde edilen bilimsel kazanımların asırlar boyunca farklı medeniyet havzalarının katkısıyla mümkün olduğunu belirten Kacır, "Ortak medeniyetimizin yükselişini mümkün kılan o ilim kervanının 21. yüzyılda buluşma adresi Türkiye'dir. Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkasya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya dünyanın dört bir yanından 380 bin uluslararası öğrencimiz Türkiye'de yükseköğrenim görüyor. Aynı zamanda çok sayıda genç arkadaşımız da liselerde bizimle birlikte." ifadelerini kullandı.

Kacır, Türkiye'de yükseköğrenim gören öğrencilere seslenerek şunları söyledi:

"İçinizden kimi İstanbul'un adını henüz çocukluk çağlarında aile büyüklerinden duymuştur. Kimi de ilk Türkçe kelimelerini buraya geldikten sonra öğrenmiştir. Dünyanın hangi coğrafyasından ülkemizi teşrif etmiş olursanız olun bilmenizi isterim ki burada yalnızca öğrenen değil, aynı zamanda öğreten ve buraya zenginlik katanlarsınız. Sınıflarımızda sorduğunuz her soru, laboratuvarlarda ortaya koyduğunuz her fikir üniversitelerimize yeni bir ufuk kazandırıyor. Sizin vesilenizle Türk gençleri, adını yalnızca haritada gördükleri şehirleri oradan gelen bir dostlarının, bir kardeşlerinin vesilesiyle tanıyor. Bugün aynı sırayı paylaştığınız arkadaşlıklar, yarın milletlerimiz arasında sarsılmaz köprülere dönüşecek. İnsan, arkadaşının ailesini tanıdığı, sofrasına oturduğu, dilinden birkaç kelime öğrendiği bir memleketin sevincine de derdine de başka türlü bakıyor.

Temennim, Türkiye ile bağlarınızın ileride yapacağınız çalışmalara güçlü katkılar sunmasıdır. İnanıyorum ki bilgiyle hikmeti, teknolojiyle vicdanı buluşturan bir nesil olarak insanlığa umut verecek nice esere sizler imza atacaksınız. Türkiye, bu yolculukta sizlerin dostu ve yol arkadaşı olmaya devam edecek. Bugün belki bazı ülkeler, hatta bir avuç şirket dünyaya hükmedecek güce ulaştı, zannedenler olabilir. Yapacak bir şey kalmadı, fark kapanmayacak şekilde açıldı, diyenler olabilir. Ancak unutmayın, teknolojinin bizzat kendisi her an yeni fırsatlar oluşturur. Her yenilik, yeni bir yolu da mümkün kılar ve mutlaka inanç varsa, azim varsa, iman varsa imkan da vardır."