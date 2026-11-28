Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından düzenlenen "TUSAŞ Mühendislik Konferansı"nda TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun sorularını yanıtladı.

Selçuk Bayraktar, Baykar'ın büyük insansız hava araçlarında dünyadaki en büyük üretici olduğunu, gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan kazandığını, 40 ülkede faaliyeti, 7 ülkede tesisleri bulunduğunu söyledi.

Yapay zekanın dönüştürücü gücüne dikkati çeken Bayraktar, genç mühendislere bu dalganın üstüne çıkmalarını tavsiye etti.

Yapay zekanın oluşturduğu etkiyi matbaanın icadına benzeten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Özel yeteneklerin şu an daha da değerli olduğunu düşünüyorum geçmişe göre. Yani özel zanaat yeteneklerini, robotların başaramadığı işleri insanoğlunun devam ettireceğini düşünüyorum. Ama insanoğlu muhakkak bu yeni teknolojinin adeta bir binek araç gibi, bir at gibi üzerine çıkmak durumunda. Mühendisler de entelektüel kapasitelerini daha yukarıya taşımak zorundalar. Aynen matbaanın yaptığı gibi. Eskiden katiplik yapması gerekiyorsa artık şiir yazmaya, fikir yazmaya odaklanmaları gerekiyor.

TEKNOFEST'te de Milli Teknoloji Hamlesi'nde de yolda yürüdüğümüz milyonlarca genç kardeşime hep şunu söyledim: Ne yaptığınızdan daha önemlisi nasıl yaptığınız, ondan da daha önemlisi neden yaptığınız? Yaptığınız işleri hangi düsturla, hangi ahlakla yaptığınız. Dosdoğru bir ahlaka dayanmasının önemli olduğunu söyledik. Ne yaptığınızı anlamlı kılan şey bunları hangi maksatla, hangi niyetlerle yaptığınız. Bir de bugünün değil yarının yarışlarına hazırlanmalarını tavsiye ettik. Yapay zeka ile gelen dalga da bir anlamda bunu daha da önemli kılıyor. Bugün meydana gelen değişimlere değil de yarın meydana gelecek değişimlere odaklanmaları gerektiğini tavsiye ediyorum."

"Formula 1 gibi..."

Türkiye'de insanlı bir hava aracını yapabilecek tek kuruluşun TUSAŞ olduğuna işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu askeri bir araç da olabilir, kargo uçağı da olabilir. İşte KAAN gibi çok gelişmiş 5. nesil bir savaş uçağı da olabilir. Bir yandan günün birinde yolcu uçağı yapacak noktaya gelecek olsak, aslında geldik de bir anlamda ticari sürdürülebilirliğini sağlayabilecek olsak zaten uçak gövdeleri yapıyorsunuz halihazırda. Bugünün dayattığı koşullar bambaşka bir üretim modelini, bambaşka alışkanlıkları mecbur kılıyor. Bunların yanında bir de Baykar'ın modeli var. Baykar insansız hava araçları alanında çalışıyor. Bütün gücünü de hızlı inovasyondan, Formula 1 gibi hızlı çalışan, çok hızlı deneme yapan, yenilik üreten yönünden alıyor."

Sahadan gelen geri beslemelerle en hızlı şekilde, herkesten hızlı olacak şekilde dönüşüm gerçekleştirdiklerini anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ile çok yakın bağ içinde bir gün içinde belki 20 farklı test yapıyoruz 20 farklı hava aracıyla. Bunlar Baykar'a ait hava araçları. Devletin uçurduğu hava araçları başka. Bütün Avrupa'nın bir yılda yaptığı yeniliği ve testi bir günde yapıyoruz Baykar'da. Her gün yeni bir mühimmat, yeni bir elektronik harp sistemi, yeni bir yazılım, yeni bir özellik deneyebiliyoruz. Dünyanın gittiği yöne bakacak olursak tüm dost ve kardeş coğrafyalarımız, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız ve güvenlik ihtiyaçlarımız bunu zorunlu kılıyor. Bizlerin çok hızlı dönüşüm yapmasını, hatta çok yüksek ölçekte üretim yapmasını, maliyet faktörlerini de olabildiğince aşağı çekerek, bulabileceğimiz tüm ölçekleme yollarını bularak, en hızlı şekilde ülkemizin ve tüm dost kardeş ülkelerin ihtiyacınızı tamamlamamızı gerektiriyor."