Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Ofis girişinde tokalaşan Erdoğan ve Tasulas, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Yaklaşık 35 dakika süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ve beraberindekiler, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden ayrıldı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tasulas görüşmesine ilişkin bilgi paylaştı.

Görüşmede Türkiye-Yunanistan ikili ilişkileri ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin her alanda ciddi potansiyeli bulunduğunu, olumlu gündemleri ilerletmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak mirasımız olan azınlıklar konusuna öncelikle insani temelde yaklaşmanın önem arz ettiğini, Türkiye’nin bu konudaki müspet yaklaşımlarının Yunanistan’da da karşılığını görmeyi arzu ettiğimizi ve bu tutumun ilişkilerin olumlu seyrine katkı sağlayacağını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Ege’yi barış denizi yapmak konusunda tereddüdümüzün bulunmadığını, Ege ve Doğu Akdeniz’in istikrar ve refah havzası olması gerektiğini ifade etti.