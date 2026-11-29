Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha ve Hamis Muşayt bölgelerindeki iki radarın hedef alındığını öne sürdü.

Seri, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan Rafinerisi'ne yönelik saldırıda yangın çıktığını iddia etti.

Sözcü, diğer saldırılarda ise El-Ahsa bölgesinin güneyindeki El-Haviye Gaz Tesisi ile Cizan kentindeki Şukayk ve Cizan elektrik santrallerini hedef aldıklarını ve bu noktalarda da büyük hasar oluştuğunu belirtti.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle ülkede görece sakin bir dönem yaşanırken, temmuz ayından bu yana çatışmalar yeniden tırmandı.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füzeler ve İHA'larla hedef alıyor.