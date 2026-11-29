Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Husilerin, Riyad ile Doğu bölgesi yönüne fırlattığı 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurularak imha edildiğini belirtti.

Doğu bölgesini hedef alan 2 füzenin imhası sırasında oluşan parçaların siviller arasında herhangi bir yaralanmaya yol açmadan yere düştüğünü aktaran el-Maliki, sivillere ve sivil hedeflere saldırı girişimlerine karşılık verileceğini ifade etti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü ise kısa bir süre önce Doğu bölgesindeki Ahsa ile Bukayk kentleri ile başkent Riyad için erken uyarı sisteminin devreye girdiğini, daha sonra tehlikenin sona erdiğini duyurmuştu.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.