Dün öğle saatlerinde Şirintepe Mahallesi’nde Yunus K. yönetimindeki beton mikseri, yokuşta geri manevra yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Elektrik direğine ve bir evin balkonuna çarpan beton mikseri devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan beton mikseri sürücüsüne olay yerinde müdahale etti.

Kazanın ardından vatandaşların yaşadığı panik anları ve beton mikserinin vinç yardımıyla kaldırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.