Antalya'da düzenlenen 7. Yumurta Zirvesi'ne katılan Gürcan, yumurtanın önemli besin kaynaklarından biri olduğunu hatırlattı.

Türkiye'de iç tüketim ihtiyacının üzerinde yumurta üretildiğini vurgulayan Gürcan, ihtiyaç fazlası üretimin yurt dışına ihraç edildiğini belirtti.

Yumurta ihracatının 1 Ocak-14 Kasım döneminde 469 milyon dolara ulaştığını kaydeden Gürcan, "Geçen yıla göre çok ciddi bir artış var çünkü geçtiğimiz yıl yumurta ihracatına sınırlama getirmiştik. Dünyadaki kuş gribi nedeniyle ülkemizde üretilenin tamamının ülkemizde kalması için. Bu yıl serbest bıraktık. İhracatımızda bir sıkıntı yok. Kuzey Afrika ülkelerine, Orta Doğu ülkelerine, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımız var" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Gürcan, Bakanlık olarak üretim ve ihracatın artırılması amacıyla üreticilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek ve kolaylıklar sağladıklarını, böylece üretim maliyetlerini düşürmeye çalıştıklarını belirtti.

Lisanslı depolar sayesinde özellikle hububat ürünlerinde depolama ve ürün güvenliğinin sağlandığını anlatan Gürcan, Türkiye'de 15 milyon ton kapasiteli lisanslı depo bulunduğunu açıkladı.

Bu depolarda buğday, mısır ve diğer hububat ürünlerinin güvenli şekilde muhafaza edildiğini dile getiren Gürcan, Ticaret Bakanlığı olarak hem üreticilerin hem de tüketicilerin çıkarları doğrultusunda sektöre destek vermeyi sürdürdüklerini kaydetti.