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Dünya
Guardian 11.02.2025 07:48

Çöpe giden servet: 600 milyon sterlinlik Bitcoin için yeni plan

Galler’de bir belediye çöp sahasına yanlışlıkla atılan ve günümüzde yaklaşık 600 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin edilen Bitcoin servetini geri almak için on yıldır mücadele eden James Howells, son çare olarak çöplüğü satın almayı düşünüyor.

Çöpe giden servet: 600 milyon sterlinlik Bitcoin için yeni plan
[Fotograf: AA]

Howells, geçen ay İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde Newport Belediyesi'ne karşı açtığı davayı kaybetmiş ve çöp sahasında arama yapma hakkını elde edememişti. Ancak belediyenin çöp sahasını kapatma kararı alması, sürece yeni bir boyut kattı.

Mahkeme engeli ve belediyenin kararı

39 yaşındaki Howells, belediyenin aldığı kapanma kararının kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirtti. Yüksek Mahkeme’de belediye yetkililerinin çöplüğün kapatılmasının Newport halkı için büyük bir zarar oluşturacağını savunduğunu hatırlatan Howells, “Oysa şimdi, benim arama yapmama izin vermeden burayı kapatmaya hazırlanıyorlar” dedi.

Belediye, alanın bir kısmını güneş enerjisi santraline dönüştürmek için gerekli planlama izinlerini aldı. Bu durum, kayıp Bitcoin’lerin bulunma ihtimalini daha da zorlaştırıyor.

Kayıp servetin hikayesi

Howells, 2013 yazında Bitcoin cüzdanını içeren sabit diskini yanlışlıkla bir çöp torbasına koyarak evinin girişine bıraktı. O dönem birlikte yaşadığı partneri, torbayı çöp sanarak belediye çöplüğüne götürdü. Hatasını fark eden Howells, o günden bu yana belediyeye sabit diski bulmak için yardım etmesi yönünde sayısız başvuruda bulundu. Hatta bulunacak paranın bir kısmını belediye ile paylaşmayı teklif etti.

Ancak Newport Belediyesi, çöplüğe atılan her şeyin artık belediyeye ait olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetti. Yargıç Keyser KC de belediyenin bu argümanını kabul ederek Howells’in arama yapma hakkı olmadığını hükmetti.

Belediye yetkilileri konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmazken, Howells yatırımcılarla görüşerek çöp sahasını satın alma ihtimalini değerlendiriyor.

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