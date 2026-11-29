Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki engelli öğrenci Enis Eymen Hammad cuma günü Refah kentinin Alem bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Hammad'ın hayatını kaybetmesiyle kasım ayı boyunca İsrail saldırılarında yaşamını yitiren öğrencilerin sayısı 17'ye yükseldi.

İsrail'in "engelli çocukların haklarını açıkça ve pervasızca ihlal ettiğini" kaydeden bakanlık, bunun tüm ahlaki değerlerin, uluslararası sözleşmelerin ve normların açık ihlali olduğunu vurguladı.

Hammad'ın, Eğitim Bakanı Yardımcısı Halid Ebu Neda'nın ölümünden bir gün sonra öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada, durumun İsrail'in Gazze'de eğitim sektörünü hedef aldığının açık göstergesi olduğu belirtildi.

Bakanlık, uluslararası topluma İsrail'in Gazze'de öğrencilere ve eğitim sektörüne yönelik saldırılarını durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1720 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 201 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 790'a, yaralı sayısı 176 bin 336'ya ulaştı.