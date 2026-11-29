İspanyol medya kuruluşlarının paylaştığı görüntülerde, Chiclana'nın Batı Şeria'nın Eriha kenti çevresinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu kaçak yerleşimleri haberleştirdiği sırada saldırıya uğradığı görüldü.

Olay, Eriha'da 17 Kasım'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 72 yaşındaki Filistinli bir kadını öldürdüğü saldırının ardından meydana geldi.

El koydukları evlere ilişkin haber yapmak üzere bölgeye gelen gazetecileri zorla uzaklaştırmaya çalışan İsrailli gaspçıların, etrafını sardıkları Chiclana'yı iterek duvara çarpmasına yol açtığı anlar kameralara yansıdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 4 Kasım'da işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentine bağlı Duyuk et-Tahta köyünde 8 evi gasbetmiş, 17 Kasım gecesi ise aynı köyde açtıkları ateş sonucu 72 yaşındaki Filistinli kadının ölümüne ve 10 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.