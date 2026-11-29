Türk Kızılay tarafından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, Gazze'de sıcak yemek, içme suyu ve tıbbi malzeme desteği sağlayan Kızılay ekipleri, köklü bir insani yardım geleneğini sürdürmeye devam ediyor.

Osmanlı'nın en zorlu cephelerinden biri olan Filistin Cephesi'nde görev alan Hilal-i Ahmer Cemiyeti bünyesindeki Süveyş Sağlık Heyeti, 1917'de Gazze ve Kudüs hattında hastaneler ve imdat heyetleri kurdu.

Bölgede hem yaralı askerlere hem de sivil halka sağlık hizmeti veren ekipler, Aralık 1917'de Kudüs'teki Osmanlı idaresi sona ererken yaralıların ve kimsesiz çocukların bakımını üstlenerek şehirden en son ayrılan birimler arasında yer aldı.

Hilal-i Ahmer ekipleri, cephede esir düşen askerlerle aileleri arasında mektuplar aracılığıyla haberleşmeyi de sağladı. Bu destek, 1948'de yerinden edilme sürecinde mülteci kamplarına gönderilen çadır, battaniye, gıda ve ilaç sevkiyatlarıyla devam etti.

Türk Kızılay, 2008'de kurduğu Filistin Delegasyon Başkanlığı ile Gazze'deki varlığını sürekli hale getirdi.

Türk Kızılay 7 Ekim 2023'ten bu yana ise Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AFAD koordinasyonunda bugüne kadar gönderilen 21 İyilik Gemisi ile Kızılay, bölgeye 25 bin tonu aşkın insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Yardımların önemli bir bölümü Mısır'daki El-Ariş Limanı üzerinden, Mısır Kızılayı ile işbirliği içinde sevk ediliyor.

Gazze'de her ihtiyaca yönelik destek

Türk Kızılay, öte yandan bölgedeki saldırılarda uzuv kaybı yaşayanlar için Protez-Ortez Destek projesi başlattı.

Gazze'de günde 150 ton içme suyu dağıtarak en az 15 bin kişinin su ihtiyacını karşılayan Türk Kızılay, bugüne dek 200 bini aşkın hijyen kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Türk Kızılay psikososyal destek çalışmaları kapsamında Gazzeli çocuklar için oyun ve gösteri etkinlikleri düzenliyor.

Gazze'de hizmet vermeye devam eden sınırlı sayıdaki sağlık kuruluşu arasında yer alan Filistin Kızılayına ait Al Mawasi ve Al Emel hastanelerine de destek veriliyor. Gazze Sağlık Destek Projesi kapsamında bu iki hastanede görev yapan personele maaş desteği sağlandı. Ayrıca farklı kalemlerden oluşan tıbbi malzemeler tedarik edilerek hastanelere teslim edildi.

"Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, ağustos ayında El-Ariş Limanı'ndaki Kızılay depolarını ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, sevkiyatların yanı sıra Türk Kızılay'ın Gazze'deki delegasyonu ve ekipleri aracılığıyla yerelden temin ettiği insani yardım malzemeleriyle çalışmaya devam ettiğini belirtti. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gazze'de insanların yaşadıklarını anlatmak gerçekten kolay değil. Kış koşulları, ailelerin barınma ihtiyacını daha da artırıyor. Yardımların girişindeki kısıtlamalar işimizi zorlaştırıyor ama biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Kızılay olarak, bölgedeki ekibimizin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceğiz. Daha fazla yardımın sürekli ve güvenli biçimde ulaşması için çağrımızı yineliyoruz."