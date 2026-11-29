İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye’yi uyuşturucu ticaretinin güzergâhı, limanları zehir sevkiyatının adresi hâline getirmeye çalışanların bütün hesaplarını bozacaklarını vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi şu bilgileri paylaştı:

"Eylül ayında Mersin’de, Brezilya’dan gelen bir geminin özel bölmesine gizlenmiş 350 kilogram kokain ele geçirmiş, 9 şüpheliyi yakalamıştık. Bugün yine Mersin’de, kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizin müşterek operasyonuyla 136 kilogram kokain ele geçirdik, 4 şüpheliyi yakaladık. Sadece bu iki operasyonla uluslararası uyuşturucu şebekelerinin yaklaşık 2,1 milyar TL değerindeki 486 kilogram kokainine el koyduk."

Çiftçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası uyuşturucu şebekeleri iyi bilsinler ki; dünyanın öbür ucundan getirdiğiniz zehri hangi gemiye yükler, nereye gizlerseniz gizleyin, sizi bulacak ve adalete teslim edeceğiz.

Operasyonu koordine eden Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm personelimizi gönülden tebrik ediyorum. Rabbim, ayağınıza taş değdirmesin."