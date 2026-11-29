İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye’yi uyuşturucu ticaretinin güzergâhı, limanları zehir sevkiyatının adresi hâline getirmeye çalışanların bütün hesaplarını bozacaklarını vurguladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi şu bilgileri paylaştı:
"Eylül ayında Mersin’de, Brezilya’dan gelen bir geminin özel bölmesine gizlenmiş 350 kilogram kokain ele geçirmiş, 9 şüpheliyi yakalamıştık. Bugün yine Mersin’de, kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizin müşterek operasyonuyla 136 kilogram kokain ele geçirdik, 4 şüpheliyi yakaladık. Sadece bu iki operasyonla uluslararası uyuşturucu şebekelerinin yaklaşık 2,1 milyar TL değerindeki 486 kilogram kokainine el koyduk."
Çiftçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası uyuşturucu şebekeleri iyi bilsinler ki; dünyanın öbür ucundan getirdiğiniz zehri hangi gemiye yükler, nereye gizlerseniz gizleyin, sizi bulacak ve adalete teslim edeceğiz.
Operasyonu koordine eden Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm personelimizi gönülden tebrik ediyorum. Rabbim, ayağınıza taş değdirmesin."
Mersin’de “Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticaretine” yönelik Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından düzenlenen ortak operasyonda yaklaşık 600 Milyon TL değerinde 136 kg Kokain ele geçirildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin teknik ve fiziki takibi neticesinde; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ile Taşucu Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda; Brezilya kalkışlı ve Kamerun bayraklı bir geminin özel bölmesindeki boşluk kısmına halatlar ile bağlanmış halde, piyasa değeri yaklaşık 600 Milyon TL olan 136 kg Kokain ele geçirildi. 4 şüpheli zehir taciri yakalandı. Karada kahraman Jandarmamız, denizde Sahil Güvenliğimiz ile uyuşturucuyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 29, 2026