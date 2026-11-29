Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Türkiye-KKTC İkili SAT Tatbikatı-2026"nın tamamlandığı duyuruldu.
Bakanlığın NSosyal hesabından "Mavi Vatan'da omuz omuza" başlığıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İkili SAT Tatbikatı-2026, 16-27 Kasım 2026 tarihleri arasında ülkemizin ev sahipliğinde SAT Komutanlığında (Beykoz/İstanbul) başarıyla icra edildi. Tatbikat kapsamında, Türkiye ve KKTC Sualtı Taarruz Timleri arasındaki eğitim ve işbirliğinin geliştirilmesi, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması hedeflendi."
Mavi Vatan’da omuz omuza! ???????? Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İkili SAT Tatbikatı-2026, 16-27 Kasım 2026 tarihleri arasında ülkemizin ev sahipliğinde SAT Komutanlığında (Beykoz/İstanbul) başarıyla icra edildi. Tatbikat kapsamında, Türkiye ve KKTC Sualtı Taarruz Timleri arasındaki eğitim ve iş birliğinin geliştirilmesi, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması hedeflendi. #MillîSavunmaBakanlığı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2026