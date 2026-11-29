Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahipleri için süre daralıyor. 2026 yılı emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor.

Yılda iki eşit taksitte tahsil edilen emlak vergisinin ilk taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında, ikinci taksiti ise kasım ayında ödeniyor.

Gecikme zammı yüzde 3,2

Ödemelerini zamanında yapmayanlara gecikme zammı uygulanacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile aylık gecikme zammı oranı yüzde 3,7’den yüzde 3,2’ye indirildi. Bir aydan kısa gecikmelerde ise zam günlük olarak hesaplanacak.

Mükellefler ödemelerini, taşınmazın kayıtlı olduğu belediyenin veznelerinden veya internet sitesinden yapabiliyor. Bu hizmeti sunan belediyeler için e-Devlet üzerinden de ödeme yapılabiliyor.

Kimler muaf tutuluyor?

Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan emekliler, geliri olmayanlar vergiden muaf tutuluyor. Ayrıca engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri, gerekli şartları sağlamaları halinde muafiyetten yararlanabiliyor.