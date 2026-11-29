Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, İslamabad yönetiminin Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, dün düzenlenen uğurlama töreninin ardından Suudi Arabistan'a gönderilen Pakistan askerlerinin mutabakata varılan taahhütler ve mevcut savunma işbirliği çerçevesinde Suudi Arabistan topraklarında kendilerine verilen görevleri yerine getireceği belirtildi.

Pakistan'ın asker gönderme kararının iki ülke arasında uzun yıllardır süren stratejik ortaklığa dayandığı vurgulanan açıklamada, söz konusu adımın güvenlik endişeleri karşısında Suudi Arabistan'ın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Söz konusu gelişme, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısının 27 Kasım'da İslamabad'da düzenlenmesinin ardından geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 7 Ağustos'ta Mekke'de imzaladıkları "Ortak Savunma için Mekke Anlaşması", bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde, ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla üç ülkenin güvenliklerinin tahkim edilmesini ve bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağlanmasını hedefliyor.