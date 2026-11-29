Küresel savunma ve güvenlik alanında geleceğin teknolojilerine yön veren NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (Sciense and Technology Organization), 2026 yılı çalışma gruplarına dahil edilecek uzmanlarını belirledi. HAVELSAN bünyesinde görev yapan 2 uzman, NATO Baş Bilim İnsanı Steen Søndergaard başkanlığında faaliyet gösteren uluslararası bilim ağına seçilerek önemli bir başarıya daha imza attı.

NATO, ilk defa bu yıl Türkiye’den başvuran akademisyen ve savunma uzmanları arasından 9 uzmanı seçti. Seçilen uzmanlardan 7’si üniversitelerden olurken, Türk savunma ve teknoloji şirketlerinden sadece HAVELSAN NATO Baş Bilim İnsanı Uzman Havuzuna uzman göndermeye hak kazandı. Türkiye bu yıl NATO Baş Bilim İnsanı Uzman Havuzuna en çok bilim insanı gönderen 4 ülkeden biri oldu.

İttifak’ın teknoloji vizyonuna doğrudan katkı

NATO üyesi ve ortak ülkelerden binlerce bilim insanı ile mühendisi bir araya getiren Baş Bilim İnsanı Havuzunun, uzman görüşlerinin otonomi, dayanıklılık ve yeni malzeme çalışmalarına, konsept/strateji geliştirme süreçlerine, teknoloji öngörüsüne ve gelecekteki yenilikçi teknolojileri bulmaya, geliştirmeye ve hızlandırmaya odaklanan DIANA çalışmalarının şekillenmesine katkı vermesi planlanıyor. İttifak’ın önümüzdeki süreçte karşılaşabileceği tehditlere karşı teknolojik üstünlüğünün de korunması hedefleniyor.

Ülkemizi temsil edecek HAVELSAN uzmanlarının yapay zekâ, siber güvenlik, otonom sistemler, uzay teknolojileri gibi kritik başlıklarda yürütülecek araştırma ve analiz süreçlerinde aktif ve önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Karar mekanizmalarına bilimsel rehberlik

NATO Baş Bilim İnsanı Ofisi koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalardan elde edilen bulgular, doğrudan NATO Genel Sekreteri ve İttifak’ın üst düzey komutanlarına sunulan stratejik raporlara temel oluşturacak. HAVELSAN’dan seçilen 2 uzmanın yürüteceği projeler, hem Türkiye’nin NATO içindeki bilimsel temsil gücünü artıracak hem de İttifak’ın savunma inovasyonu politikalarına doğrudan yön verecek.

Yüksek etki oluşturacak danışmanlık faaliyetleri sunarak teknik alandaki itibarlarını güçlendirme fırsatı elde edecek olan uzmanlar, İttifak’ın üst düzey karar alma süreçlerinde merkezi bir konumda kalmasını sağlama fırsatı da elde edecek.