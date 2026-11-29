TSE, 2026-2030 dönemine ilişkin Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında standardizasyon, belgelendirme ve doğrulama alanlarında sorumluluklar üstlenecek.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan yeni eylem planı kapsamında TSE, Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Yeşil Endüstri Bölgesi Sertifikasyon Sistemi'nin yaygınlaştırılması ile eko-tasarım mevzuatına yönelik standardizasyon çalışmalarının yürütülmesinde doğrudan "sorumlu kuruluş" olarak görev alacak.

Ayrıca, belgelendirme kriterlerinin güncellenmesi ve sanayicilerin yeşil dönüşüm konusunda farkındalıklarının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Böylece TSE, Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda sanayinin sürdürülebilir üretime geçişini ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Enstitü ayrıca döngüsel ekonominin geliştirilmesi, su ayak izi, sera gazı emisyonlarının doğrulanması ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında yürütülecek çalışmalara da katkı sağlayacak.

Yeşil OSB uygulamaları yaygınlaştırılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE işbirliğinde yürütülen yeşil OSB belgelendirme çalışmaları, yeni eylem planı kapsamında yaygınlaştırılacak. Bugüne kadar yürütülen çalışmalarla Türkiye genelinde 35 OSB, TSE tarafından verilen "yeşil OSB" sertifikasını almaya hak kazandı.

Bu çalışmalarla sanayi bölgelerinde enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması, karbon emisyonlarının ve atıkların azaltılması, sürdürülebilir üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Avrupa standartlarına uyum güçlendirilecek

Ayrıca TSE, Avrupa Birliği'nin (AB) eko-tasarım mevzuatı kapsamında Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) bünyesinde yürütülen standardizasyon çalışmalarına Türkiye'nin etkin katılımını sağlamak amacıyla ayna komiteler oluşturacak.

İlgili kurumlar ve sektör temsilcileri Avrupa'daki standardizasyon çalışmaları hakkında düzenli bilgilendirilecek. Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda, Avrupa standartlarıyla çelişmeyecek şekilde ulusal standartların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Sanayide su verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütecek

Eylem planı kapsamında uluslararası standartlar ve yöntemler dikkate alınarak su ayak izi metodolojisinin geliştirilmesi, rehber dokümanların hazırlanması ve havza bazlı su ayak izi hesaplamalarının yapılması öngörülüyor.

TSE, KOBİ'ler başta olmak üzere sanayi kuruluşlarına su verimliliğinin artırılması ve üretim süreçlerinde su ayak izinin azaltılması konularında bilgilendirme çalışmaları yürütecek.

İhracatçıların karbon düzenlemelerine uyumu desteklenecek

Enstitü, SKDM kapsamında sektörlerin emisyon hesaplama, raporlama ve doğrulama süreçlerine uyumuna yönelik çalışmalarda da yer alacak.

İlgili kurumlarla işbirliği içinde sektörel yeşil dönüşüm rehberlerinin hazırlanması, doğrulanmış emisyon verilerine erişimin sağlanması ve doğrulama kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunulacak.

"Yeşil dönüşüm, sanayimizin rekabet gücü açısından önem taşıyor"

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeşil dönüşümün çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra Türk sanayisinin küresel rekabet gücü açısından da önemli olduğunu söyledi.

Uluslararası ticarette çevresel kriterlerin giderek daha belirleyici hale geldiğine dikkati çeken Şahin, "Sanayimizin yeşil dönüşüm sürecine uyum sağlaması, ihracatımızın sürdürülebilirliği ve yeni pazarlarda rekabet gücümüzün artırılması açısından büyük önem taşıyor. Standartlar ve güvenilir uygunluk değerlendirme hizmetleri, bu dönüşümün ölçülebilir ve doğrulanabilir sonuçlara ulaşmasını sağlıyor." ifadesini kullandı.

Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürütülen yeşil OSB çalışmalarının sanayide sürdürülebilir üretime geçişin önemli örneklerinden biri olduğuna işaret etti.

Bakanlıkla işbirliği içinde yürütülen bu çalışmaları gelecek dönemde daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Sanayi bölgelerimizin enerji ve kaynak verimliliğini artıran, çevresel etkilerini azaltan ve rekabet gücünü geliştiren bir yapıya kavuşmasını önemsiyoruz. TSE olarak standardizasyon, test, belgelendirme ve doğrulama alanlarındaki bilgi birikimimiz ve teknik altyapımızla sanayicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşması ve Türk sanayisinin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."