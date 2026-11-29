Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünde 1954'te doğan Ahmet Uluçay, sinemayla çocukluk yıllarında köylerine gelen gezici film gösterim ekibi sayesinde tanıştı.

Uluçay, sinemaya duyduğu ilgiyi küçük yaşlarda üretime dönüştürdü ve henüz 12 yaşındayken arkadaşı İsmail Mutlu ile sinema makinesi yapmaya girişti.

Topladıkları film parçalarıyla köylerinde gösterimler düzenleyen Uluçay ve arkadaşları, daha sonra "Tepecik Köyü Arkadaş Sinema Grubu"nu kurdu.

Sinemanın yanı sıra farklı işlerde çalışarak yaşamını sürdüren Uluçay, profesyonel sinema eğitimi almadan ve kısıtlı teknik imkanlarla film üretmeye başladı. 1993'te çektiği "Optik Düşler" adlı kısa filmiyle başlayan sinema yolculuğunda "Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak", "Bizim Köyün Orta Yeri Sinema", "Minyatür Kosmos'da Rüya" ve "İnci Deniz Dibinde" gibi filmlere imza attı.

Uluçay'ın ilk uzun metrajlı filmi "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak", 2004'te izleyiciyle buluştu. Çocukluk anılarından ve yaşadığı çevreden izler taşıyan film, bir köyden kasabaya çalışmaya giden iki çocuğun sinema tutkusunu konu edindi. Doğal anlatımı, amatör oyuncuları ve özgün sinema diliyle ulusal ve uluslararası festivallerde ilgi gören yapım, çok sayıda ödüle layık görüldü.

Yönetmen, 2007'de çekimlerine başladığı "Bozkırda Deniz Kabuğu" filmini sağlık sorunları nedeniyle tamamlayamadı. Beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da 30 Kasım 2009'da 54 yaşında hayatını kaybeden Uluçay, ardında kendine özgü bir sinema anlayışı ve etkili eserler bıraktı.

Ahmet Uluçay TRT 2’nin özel yayın seçkisiyle anılacak

Kısıtlı imkânlara rağmen sinemaya olan tutkusundan vazgeçmeyen, Anadolu’nun samimiyetini kendine özgü sinema diliyle beyaz perdeye taşıyan Ahmet Uluçay, aramızdan ayrılışının 17. yılında TRT 2’nin özel yayın seçkisiyle anılacak.

Saat 17.30’da izleyiciyle buluşacak “Portre: Ahmet Uluçay” belgeseli, yönetmenin Kütahya’nın Tepecik köyünde arkadaşlarıyla çektiği deneysel kısa filmlerden “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak”a uzanan sinema yolculuğunu konu alacak.

Arşiv görüntüleri ve yakın çevresinin tanıklıklarıyla Uluçay’ın sanat anlayışını, taşradaki üretim koşullarını ve yarım kalan projelerini ele alan belgesel, yönetmenin sinemaya adanmış ömrüne ışık tutacak.

Göz Hizası’nda Ahmet Uluçay’ın sinema dünyası konuşulacak

Saat 20.30’da ekrana gelecek “Göz Hizası” programının Ahmet Uluçay özel bölümüne, Erkan Şimşek’in moderatörlüğünde senarist Ayşe Pay konuk olacak.

Programda usta yönetmenin hayatı, özgün sinema dili, sanat anlayışı ve Türk sinemasına bıraktığı miras ele alınacak.

“Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” filmi izleyiciyle buluşacak

Özel yayınlar kapsamında saat 21.30’da Ahmet Uluçay’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” filmi izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenin kendi yaşamından da izler taşıyan film, bir Anadolu köyünde sinema tutkularının peşinden giden iki çocuğun hikâyesini anlatıyor.

Hayallerin ve imkânsızlıklar karşısında umudun samimi bir sinema diliyle beyaz perdeye taşındığı ödüllü yapım, Türk sinemasının unutulmaz eserleri arasında yer alıyor.

Ahmet Uluçay’ın ilk ve tek uzun metrajlı filmi “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak”, yönetmenin vefatının 17. yıl dönümü dolayısıyla aynı gün saat 16.45’te Kanal D’de, saat 18.10’da ise D-Smart’ın sinema kanalı MovieSmart Türk’te de izleyiciyle buluşacak.