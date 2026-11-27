Rusya Bilimler Akademisi (RAN) Maddi Kültür Tarihi Enstitüsü’nden arkeologlar, Tuva Cumhuriyeti’nde 6-8. yüzyıllara tarihlenen eski Türk kağanlıkları dönemine ait yeni anma ve ritüel alanları keşfetti.

Möngün-Tayga, Övür, Çaa-Hgöl ve Uluğ-Hem bölgelerinde gerçekleştirilen araştırmalarda taş heykeller, dikdörtgen taş çitler ve balbal sıralarından oluşan birden fazla anıt kompleksi tespit edildi.

Rusya Bilimler Akademisi Maddi Kültür Tarihi Enstitüsü bünyesindeki Tuva Arkeoloji Keşif Heyeti tarafından yürütülen araştırmalarda, daha önce ayrı ayrı değerlendirilen taş heykellerin çevrelerindeki yapılarla birlikte bir bütün oluşturduğu belirlendi. Uzmanlar, bu yapıların Eski Türklerin atalarına saygı ve inançlarıyla bağlantılı ritüel alanları olduğunu değerlendiriyor.

"Türk medeniyetinin gelişmişliğini gösteriyor"

Türk Akademisi Uzmanı ve Türkolog Dr. Nurbolat Bogenbayev, TRT Haber’e yaptığı değerlendirmede, Tuva’da ortaya çıkarılan yeni buluntuların Türk dünyasının köklü tarihini ve kültürel zenginliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Bogenbayev, her yeni arkeolojik buluntunun Türk dünyası açısından son derece değerli olduğunu vurgulayarak, Göktürklerin Avrasya coğrafyasında uzun yıllar varlığını sürdüren güçlü bir devlet kurduğunu ve kendilerine özgü gelişmiş bir kültür oluşturduğunu ifade etti.

Anıt külliyeler, taş heykeller, silahlar, at koşum takımları, ipek kumaşlar ve çeşitli süs eşyalarının Türk kültürünün ulaştığı seviyeyi gösterdiğini kaydeden Bogenbayev, Tuva’daki keşiflerin Göktürk Kağanlığı'nın tarihini ve Türk medeniyetinin gelişimini araştırmak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

[Fotoğraf/Kaynak: Rusya Bilimler Akademisi]

Bogenbayev, Tuva’nın 6-8. yüzyıllarda Türk Kağanlığı sınırları içerisinde bulunduğunu hatırlatarak, Sayan-Altay bölgesinin eski Türk kültürünün ve devlet geleneğinin şekillendiği başlıca tarihi merkezlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Anıt kompleksleri Türklerin inanç dünyasına ışık tutuyor

Tuva’da tespit edilen yapı toplulukları, kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmiş özel olarak işlenmiş dikdörtgen taş çitlerden oluşuyor. Doğu tarafında, çitlerin ortasına yüksek bir taş dikilirdi; bu taş genellikle insan figürü şeklinde olurdu: bazen tam boy, bazen büst, bazen de sadece taşa oyulmuş bir yüz. Bu taştan doğuya, doğan güneşin yönüne doğru, onlarca taştan oluşan ve yüzlerce metreye kadar uzayabilen balbal sıraları uzanırdı.

Dr. Bogenbayev, söz konusu yapıların yalnızca mimari kalıntılar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, aynı zamanda dönemin dini ve manevi dünyasını anlamaya imkan sağladığını belirtti.

Bu alanların ölen kişilerin anıldığı ve onların adına yemek verilen kutsal mekanlar olarak kullanıldığını aktaran Bogenbayev, arkeolojik kazılarda kurban edilen koyun ve atların kemiklerine, ayrıca ateş yakılan alanların izlerine rastlandığını ifade etti.

Anıt komplekslerinin kullanım amacı konusunda farklı bilimsel görüşler bulunduğunu belirten Bogenbayev, bazı araştırmacıların kağanların bu külliyelere gömüldüğünü, bazılarının ise yapıların ölen kişilerin ruhlarına saygı göstermek ve kurban sunmak amacıyla kullanıldığını düşündüğünü aktardı.

Bogenbayev, Türk dönemine ait ritüel işlevli taş çevirmelerde insan kemiğine rastlanmaması, bu mekanların ölen kişiyi anmak ve onun adına yemek vermek için kullanıldığı yönündeki görüşün dayanaklarından biri olduğunu kaydetti.

"Taş heykeller geniş bir Türk coğrafyasının ortak mirası"

Tuva’da keşfedilen taş heykellerin yalnızca bu bölgeyle sınırlı olmadığını belirten Bogenbayev, benzer anıtların Moğolistan, Altaylar, Hakasya, Doğu Türkistan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan Doğu Avrupa ve Kuzey Kafkasya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada görüldüğünü söyledi.

Bogenbayev, Tuva’daki taş heykellerin biçimsel ve kronolojik özelliklerine göre farklı dönemlere ait olabileceğini belirterek, araştırmacı A.D. Graç’ın sınıflandırmasına dikkat çekti. Buna göre taş çevirmelerle birlikte dikilen heykeller 7-8. yüzyıllara tarihlenirken, çevirmesi bulunmayan bazı heykeller 8-9. yüzyıllara, hatta 10. yüzyıla kadar uzanabiliyor.

Erken dönem heykellerinin Göktürklere, daha geç tarihli örneklerin ise Uygur Kağanlığı döneminde bölgede yaşayan Türk boylarına ait olduğu değerlendiriliyor.

"Sibirya’dan Anadolu’ya uzanan kültürel bağ"

Türk kültürel mirasının geniş bir coğrafyada ortak özellikler taşıdığına işaret eden Bogenbayev, Orta Asya’dan Doğu Avrupa’ya uzanan bölgelerde elde edilen arkeolojik, etnografik ve yazılı verilerin benzer kültürel kökenlere işaret ettiğini belirtti.

Türklerin Avrasya coğrafyasına yayılması ve diğer göçebe halklarla etkileşime girmesi sonucunda Baykal Gölü’nden Karadeniz’e kadar uzanan sahada ortak bir dünya görüşü ve kültürün şekillendiğini ifade eden Bogenbayev, taş heykel geleneğinin de bu kültürel sürekliliğin önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Bogenbayev, Güney Sibirya ve Altay bölgesinde yaşamış Oğuzların taş heykel geleneğini göçleri sırasında Azerbaycan ve Anadolu’ya taşımış olmalarına dikkat çekerek, bu bölgelerdeki taş heykellerin, özellikle koyun biçimli örneklerin karşılaştırmalı olarak daha kapsamlı incelenmesi gerektiğini vurguladı.

"Taş heykeller dönemin günlük yaşamına ışık tutuyor"

Araştırmalarda incelenen taş heykellerde kalın kaşlar, yukarı kıvrık bıyıklar, sakallar ve çekik gözler gibi belirgin yüz özellikleri dikkat çekiyor. Heykellerde ayrıca kaftanlar, kürk mantolar, başlıklar, tokalı ve rozetli kemerler gibi kıyafet ayrıntıları da işlenmiş durumda.

Kılıç, hançer, bileme taşı, küçük çanta ve pipo gibi günlük eşyalara da yer verilen heykellerde, figürlerin ellerinde çeşitli biçimlerde kaplar tuttuğu görülüyor. Bu tasvirler, bilim insanlarının Eski Türklerin dış görünüşünü, giyim kuşamını ve maddi kültürünü daha ayrıntılı biçimde incelemesine olanak sağlıyor.

[Fotoğraf/Kaynak: Rusya Bilimler Akademisi]

Son araştırmalar kapsamında kazı çalışması yapılmadı. Ancak önceki kazılardan elde edilen bulgular, bu tür alanlarda anma ziyafetleri düzenlendiğini gösteriyor. Bu törenlerle bağlantılı olarak hayvan kemikleri ve seramik kap parçalarına rastlandığı biliniyor.

Rusya Bilimler Akademisi Maddi Kültür Tarihi Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Marina Kilunovskaya, “Bizden önceki uzmanlar, heykelleri mezar-ritüel alanlarının bir parçası olarak değerlendirmeksizin ayrı ayrı kayda geçirmişlerdi. Oysa önemli olan tam da budur. Eski Türkler, nehirlerin geçtiği güzel vadilerde atalara ve Gökyüzü’ne adanmış gerçek tapınaklar inşa etmişlerdi. Tuva’nın farklı bölgelerinde bu tür birkaç yapı topluluğunu tespit etmeyi başardık ve bunları devlet koruması altına aldık. Bunlar gerçekten çok önemli ve kutsal anlam taşıyan kültürel miras ögeleridir” açıklamasında bulundu.

Arkeologlar, aynı yapı kompleksi içerisinde hem ustalıkla işlenmiş heykellerin hem de daha basit, şematik insan tasvirlerinin bulunmasının dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Bu durumun, anıtların yapımında profesyonel taş ustalarının yanı sıra anma geleneklerini yerine getirmek isteyen sıradan insanların da rol oynadığına işaret ettiği ifade ediliyor.

Tuva’da ortaya çıkarılan yeni anıt kompleksleri, Göktürk döneminin siyasi tarihinin yanı sıra Türklerin inanç dünyası, anma gelenekleri ve günlük yaşamına ilişkin önemli bilgiler sunarken, Sibirya’dan Anadolu’ya uzanan ortak Türk kültürel mirasının araştırılmasına da katkı sağlıyor.