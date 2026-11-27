Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 28. dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı ve 3628 Sayılı Kanun'da düzenlenen haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme suçlarından dolayı, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması için daha önce hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilen Cumhurbaşkanlığı fezlekesi, Meclis Başkanlığına gönderildi.

Fezleke, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.