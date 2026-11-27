İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince son 2 haftada 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Toplam 2 bin 431 ekip, 3 bin 889 personel, 10 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda, 2 ton 761 kilogram 598 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 918 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 1870 şüpheliden 1017'si tutuklandı, 291'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, uyuşturucunun birçok suçu besleyen karanlık bir ana damar olduğu vurgulanarak, "Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, operasyonları gerçekleştiren polisler, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.