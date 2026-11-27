Türkiye’nin son dönemlerde yaptığı kimi testleri ve envantere aldığı platformları birlikte okuduğumuzda denizaltı savunma harbine yönelik çok önemli bir fotoğraf ortaya çıkıyor.

Geldiğimiz noktada Ankara, denizaltı savunma ya da su altı savunma alanlarında sonardan torpidoya, sonoboydan tüm bunları atabilen insansız hava ve deniz araçlarına kadar çok geniş bir alanı yerli/milli çözümlerle doldurdu.

Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan’ın ‘dünyada bunu başarabilen ülke sayısı bir ya da ikiyi geçmez’ diye nitelediği bu stratejik alan diğer tarafta Ankara için altın değerinde bir ihracat kalemi de olabilir.

“Su altı savunmada çok iyi bir noktadayız”

Erkan’a göre Türkiye suyun altını savunabilme ya da bilhassa denizaltı harbinde gayet iyi bir noktada. Bu görüşünü biraz da son yapılan testlere dayandırıyor. TB-3 ya da AKSUNGUR’dan atılan bir sonoboy, AKINCI’dan bırakılan torpido, insansız deniz araçlarına eklenen gelişmiş sonarlara işaret ediyor.

Türkiye’nin geliştirdiği son derece gelişmiş sonoboyları İHA’lardan da atabildiğini anlatıyor Erkan. “Bunu yapabilen bir biz bir de belki ABD var. Onlar daha deneme aşamasında. Biz ise çok yakında aktif olarak kullanabilecek noktadayız.” diyor.

Milli sonarlar yeni bir dönem başlatacak

Erkan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sonarlar için de bir parantez açıyor. Bunları insansız deniz araçlarına entegre edebildiğimizin altını çiziyor. Eğer başka bir ülkeden alsaydık, bu tür entegrasyonların hayli zor olacağına dikkat çekiyor. Kendimiz üretebildiğimiz için istediğimiz platforma adeta terzi işi sonarlar yapabildiğimizi ekliyor.

Türkiye’nin düşman denizaltıları bulabilmek için ‘yakın ve uzak’ olmak üzere iki farklı yol haritası olduğunu belirtiyor Erkan. Uzun menzilde deniz karakol uçakları, AKSUNGUR, AKINCI gibi sistemleri sayıyor. Kısa mesafelerde İDA ve İHA’lardan söz ediyor. Ancak TCG Anadolu gibi hem İDA hem İHA taşıyabilecek gemilerimiz olduğunu ve böylece söz konusu araçların çok daha farklı roller üstlenebileceğini söylüyor.

Çok stratejik bir ihracat kalemi

Su altı savunma harbinin çok meşakkatli ve bir o kadar da pahalı bir alan olduğunu da sözlerine ekliyor Erkan ve “Bu nedenle kurduğumuz ekosistemdeki her bir ürünün çok ciddi ihracata potansiyeli var. Gelişmiş ülkeler ya da almak isteyip de bütçesini denkleştiremeyenler de bizim yerli/milli ekosistemle yakından ilgilenecek. Ve özellikle söylüyorum dünyada bunun hepsini yapan ve sunan başka ülke yok. Haliyle aslında hem kendinizle ilgili çok önemli bir meseleyi çözüyor hem de çok stratejik bir ihracat kalemi kazanıyorsunuz.” diyerek sözlerini tamamlıyor.