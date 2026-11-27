Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, analık ve emzirme ödenekleriyle aileleri desteklediklerini belirtti.

Bu yılın ocak-eylül döneminde 15,2 milyar liradan fazla analık ödeneği ve 454,2 milyon lirayı aşkın emzirme ödeneği sağladıklarını bildiren Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Aile ve Nüfus On Yılı'nda aile kurumunun güçlendirilmesi için adım atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Paylaşımda ödemelere ilişkin bir görsele de yer verildi. Görsele göre, 9 ayda analık ödeneği kapsamında 370 bin 566 rapor için toplam 15 milyar 258 milyon 686 bin 681 lira ödeme yapıldı. Aynı dönemde 280 bin 473 çocuk için toplam 454 milyon 241 bin 140 lira emzirme ödeneği verildi.

Görselde ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sigortalı annelere doğum izni süresince çalışmadıkları günler için analık ödeneği sağladığı, doğumun ardından ise çocuk başına 1621 lira emzirme ödeneği verdiği belirtildi.