Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 495 bin 87 çocuğun faydalandığını, iki, üç ve üzeri 870 bin 888 çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını vurguladı.

Göktaş, “Yardımdan faydalanan çocuklardan 626 bin 326'sı ailelerin birinci çocuğu, 454 bin 991’i ikinci çocuğu, 413 bin 770’i ise üçüncü ve üzeri çocuklar” ifadesini kullandı.

Hak sahiplerinden 35 bin 149 kişinin iki ve üzeri çocuğa sahip olduğunu bildiren Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

"Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum"

Aile ve Nüfus 10 Yılı’nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda kasım ayı doğum yardımı ödemelerini, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 450 bin 685 annenin hesabına 33 milyar 256 milyon 925 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve ‘İlk Öğretmenim Ailem’ mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini belirtti.

Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.

