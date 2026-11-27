Olay, 16 Haziran’da saat 11.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre site yönetimi, havuza haşema ile girilmesini yasakladı. Sitede yaşayan ve çocuğunu görmek için havuz başına gelen A.T.'nin giydiği haşema nedeniyle havuz bölgesine alınmadığı öne sürüldü. A.T. o anları cep telefonuyla görüntüleyerek sanal medyada paylaştı.

Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, sitenin yöneticisi Mehmet G. ve görevli Baran D. hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından gözaltı kararı verildi.

19 Haziran'da gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Baran D, başsavcılığın itirazı üzerine yakalanıp tutuklandı.

Olay günü yurt dışında olduğu belirlenen site yöneticisi Mehmet G. de ülkeye girişinin ardından tutuklandı.

Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan yargılandı.

Mahkeme, Mehmet G'yi 1 yıl, Baran D'yi ise takdir indirimi uygulayarak 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar, tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak tahliye edildi.

Kararın gerekçesinde, sanıkların eylemlerinin müştekinin yaşam tarzına müdahale niteliğinde olduğu ve hukuka aykırılık taşıdığı belirtildi