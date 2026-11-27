İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 1'i tutuklama, 3'ü de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimlik, 1 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

Şüpheli Akkaya, daha önce iki kez gözaltına alınmış ve hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.