ABD'nin Doğu Yakası ve orta kesimlerini Şükran Günü tatilinde fırtına vurdu.

PowerOutage.us internet sitesine göre, fırtına nedeniyle başta Pensilvanya, Maryland, Virginia olmak üzere bölgedeki birçok eyalette toplam 835 bin 278 hane elektriksiz kaldı.

Öte yandan FlightAware isimli internet sitesine göre, ülkede fırtına nedeniyle 400'den fazla uçuş iptal edilirken 2 binin üzerinde uçuşta rötar yaşandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi, Virginia'daki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı ve New York'taki LaGuardia Havalimanı da dahil bazı havalimanlarında geçici olarak uçuşları durdurdu.

İki eyalette acil durum

New Jersey eyaletinde ve New York'un bazı bölgelerinde fırtına nedeniyle acil durum ilan edildi.

Fırtınanın etkili olduğu eyaletlerde su baskınları da meydana geldi.

Pasifik kıyısında "King Tides" etkisi

Öte yandan ülkenin Batı Yakası olan Pasifik kıyılarında da "King Tides" adı verilen hava olayı yaşanıyor.

Bölgede dalga yüksekliği 2 metreyi aşarken San Diego ve Los Angeles arasındaki tren seferleri iptal edildi.

California'da son 1 haftadır Ay ve Güneş'in çekim kuvvetlerinin aynı hizaya gelerek su seviyesini yükseltmesiyle meydana gelen ve aşırı gelgite yol açan "King Tide" olayı görülüyor.

Yetkililer, bu yıl, okyanusu ısıtan ve deniz suyunun hacminin artmasına sebebiyet veren süper El Nino olayının, bu etkileri daha da şiddetlendirdiğini belirtiyor.

King Tide nedeniyle California'nın kuzeyindeki Bay Area’da, kıyı şeridindeki Pacifica, Mill Valley, Larkspur, Sausalito ve Corte Madera şehirlerinde bazı evler ve caddeler sular altında kaldı.