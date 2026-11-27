Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, yarın yurdun iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısında ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü yağış birçok bölgede etkili olacak

29 Kasım Pazar günü ise yağışlı hava etkisini genişletecek.

Marmara, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun Erzincan ve Malatya dışındaki kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak bekleniyor.

Bolu, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde de yağış görülecek.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları yeniden düşecek

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar kademeli olarak artarak mevsim normalleri civarına çıkacak. Pazar günü ise kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların yeniden azalacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını öneriyor.