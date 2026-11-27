İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 13 şüpheliden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklandı.

Şüpheli Meltem Keklik hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulayan hakimlik, 9 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 24 Kasım'da yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, "Şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda, uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği kamuoyuna duyurulur." ifadesi kullanılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaei, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Murat Başoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Muammer Kapucuoğlu ve Özden Cerrahoğlu Adli Tıp Kurumunda uyuşturucu testi vermişti.

Test vermelerinin ardından emniyete götürülen 24 şüpheli, dün işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği Ceylan Kaya'nın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasına karar vermişti. Şüpheliler Deniz Sözen, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Burcu Özberk, Murat Başoğlu, Ufuk Gündoğdu ve Onur Yüksel hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Gözaltı süresi uzatılan şüpheliler İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayan, Cansu Taşkın, Özden Cerrahoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Seher Grothe Sevdişan, Saghar Shojaei, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve İlknur Şahin ise yeniden emniyete götürülmüştü.

Devam eden çalışmalarda şüpheli Burak Yeter de gözaltına alınmış, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenilmişti.

Sağlık kontrolünden geçirilen 15 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

Burada savcılık işlemleri tamamlanan Cansu Taşkın, Saghar Shojaei ve Muammer Kapucuoğlu tutuklama, 10 zanlı ise haklarında adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Şüphelilerden Seher Grothe Sevdişan serbest bırakılırken, İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatılmıştı.