Savunma
TRT Haber 07.05.2026 15:16

Türk mühendisler geliştirdi: Dünyada örneği yok

Türk savunma sanayiinin en büyük kabiliyetlerinden biri büyük, ağır ve hantal olan sistemleri günümüze adapte edebilmek. ARMELSAN imzalı yeni sonar süiti bugüne kadar iki ayrı sonarla yapılabilen görevleri tek bir sonarda birleştirmeyi başardı. Dünyada başka bir örneği olmayan bu ürün Mavi Vatan’da çok kritik işlere imza atacak…

Sertaç Aksan
İstanbul’da kapılarını açan SAHA EXPO 2026’da her ne kadar hava savunma sistemleri, füzeler ya da SİHA’larla öne çıksa da arka planda ülkemize son derece stratejik kazanımlar sağlayacak yeni teknolojiler de ilk kez kamuoyuna sergilendi.

Türk mühendislerce geliştirilen ARMELSAN Çok Maksatlı Sonar Suiti de bu kazanımlardan biri.

Şirketin Genel Müdürü Can Emre Bakım’a göre dünyada tehdit algıları son yıllarda belki de hiç olmadığı kadar değişti. “Yeni trend insansız su üstü ya da su altı araçlarla bir şeyler yapabilmek. Biz de şirket olarak pozisyonumuzu buna göre belirledik.” diyor Bakım.

Bu nedenle de imza attıkları daldırma sonarları, mayın avlama sonarları, dalgıç tespit sonarları gibi ürünleri insansız araçlarına da entegre edebilme yönünde ilerlediklerini vurguluyor.

İki farklı görev tek bir araçta

Yakın geçmişe kadar son derece ağır ve oldukça yüksek ebatlarda seyreden sonarları eskisine kıyasla bir hayli hafif ve daha küçük üretmeyi başardıklarını belirtiyor Bakım. Sadece boyutları küçültmekle kalmamışlar. Mayın avlama ve dalgıç tespit gibi iki ayrı kritik görevi tek bir sonara entegre edebilmişler.

Böyle bir ürünün henüz dünyada örneği olmadığının altını çiziyor Bakım ve “Elbette bu denli kritik teknolojiler ihracat adına da altın değerinde. Bu ürünün ülkemizde envantere girmesi süreci ile yurt dışına ihraç edilme sürecini paralel yürüteceğiz.” diyerek sözlerini tamamlıyor. 

