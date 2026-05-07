TSKGV bünyesindeki Vakıf Mağaza, elde ettiği gelirle savunmaya katkı sağlıyor

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

TSKGV, bünyesindeki ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN'ın tekstilden aksesuara çeşitli lisanslı ürünlerini içeren Vakıf Mağaza'yı fuarda hizmete sundu.

TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu, yaptığı değerlendirmede, SAHA ve uluslararası savunma sanayi fuarı İDEF'in Türk savunma sanayisinde bugüne kadar geldiği noktayı sergiledikleri en güzel platformlardan biri olduğunu söyledi.

Fuarda Vakıf Mağaza'sını bu sene de açtıklarını belirten Topçu, "Daha önce aslında İDEF'te de bu mağazayı açmıştık. Her şey 2024'te bir kültür inşası fikriyle başladı. Savunma sanayindeki yolculuğumuz aslında milletimizin çok sahiplendiği bir yolculuk." diye konuştu.

Topçu, TSKGV ve vakıf çatısı altındaki ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR, ASPİLSAN'ın tamamının milletin bağışlarıyla kurulduğunu hatırlattı.

Kıbrıs Barış Harekatı dönemi yaşanan sıkıntıların ve ambargoların vatandaşları büyük bağışlar yaparak "kendi uçağını kendin yap", "kendi gemini kendin yap" gibi kampanyalara yönlendirdiğini aktaran Topçu, "Bu bağışlarla bu şirketler ve bu vakıf kuruldu. Milletimizle savunma sanayimiz ve ordumuz arasında çok güçlü bir bağ var. Biz de Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimiz arasında bu gönül köprüsünü kuran ve devam ettiren bir vakıf olarak faaliyet gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

"Türk milletinin de gurur duyduğunu biliyoruz"

Topçu, Türk savunma sanayisi ürünlerinin son dönemde de vatandaşların ilgisini çekmeye başladığına işaret ederek, sadece Türkiye'de değil dünyada da kendini kanıtladığını dile getirdi.

Bu ürünlerin sadece Türkiye'nin harp gücünü, savunma gücünü arttıran ürünler olmanın ötesinde çok ciddi teknolojik derinlik gerektiren ürünler olduğuna da dikkati çeken Topçu, şöyle devam etti:

"Beşinci nesil savaş uçağının ismi nedir? diye sorsak, bugün sokakta herkes KAAN diyebiliyor. HÜRJET'imizin adını herkes biliyor. Hatta savunma sanayisinde küçük dronlardan füzelere kadar hepsine güzel ve Türk isimleri koyuluyor. Savunma Sanayii Başkanlığımız bunu çok yakından takip ediyor. Çok güzel bir ekosistem var. İşte biz buna, bu kültürün devam etmesi adına bu fikirle ortaya çıkmıştık. Vakıf şirketlerimizin lisanslı ürünlerini Vakıf Mağaza çatısı altında satmak. Bunu hayal etmiştik, bu gerçeğe dönüştü."

Topçu, Vakıf Mağaza'yı ilk olarak İDEF 2025'te açtıklarını anımsatarak, daha sonra TEKNOFEST İstanbul'da yine 350 metrekare büyük bir mağaza açtıklarını hatırlattı.

Vakıf Mağaza'ya vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunun altını çizen Topçu, "Hakikaten gençlerimiz, çocuklarımız üzerinde yabancı ülkelerin yabancı karakterleriyle gezmeleri yerine Türk mühendislerinin, abilerinin, ablalarının yaptığı çok güzel ürünlerle, markalarla gezsinler, Türk savunma sanayiyle gurur duysunlar ve bu hikayenin bir parçası olsunlar istemiştik." ifadelerini kullandı.

Fuarın birinci gününde 1000 kişiyi ağırladıklarını ve 2 bini aşkın ürün satıldığını aktaran Topçu, fuar boyunca geçici mağazada hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Mağazaya çevrim içi olarak her zaman ulaşılabildiğinin bilgisini paylaşan Topçu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Buradan hem zevkle giyebilecekleri ürünler alacaklar hem de bu vesileyle vakfımıza, savunma sanayisine bir katkı sağlamış olacaklar. Bizim sattığımız her üründe etiketimizde bu mesajı anlattığımız cümlelerimiz var, burada yapılan alışveriş çok kutsal bir alışveriş. Savaşları belki durduramıyoruz, dünyada kötü bir atmosfer var ama en azından ateş Türkiye'ye düşmesin diye ve güvenli tarafta kalabilelim diye caydırıcılığımızı arttırma adına silah sistemlerimizi, savunma sistemlerimizi geliştiren ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, HAVELSAN var. Bunlarla gurur duyuyoruz. Türk milletinin de gurur duyduğunu biliyoruz. Bu gururu hep birlikte vakıf mağazamızda da paylaşmaya devam edeceğiz."

"Hedefimiz daha çok insana ulaşmak ve vakfın mesajını daha çok insana iletmek"

Çevrim içi satışta en çok KAAN ve Atak helikopteri maketinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Topçu, "Onun dışında tekstil ürünlerinde hem ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, HAVELSAN markalı ürünlerimiz var. Bazılarında daha ürüne dönük olarak KAAN tişörtlerimiz var, Atak helikopterli tişörtlerimiz var. Çok güzel tasarımlar çalıştı tasarımcılarımız. İlgi genelde maketler sonra da tekstil diyebilirim. Yani internetteki satışlar maket üzerine ama tekstilde de çocuk, bebek kıyafetlerinden hemen arkamızda pilot montlarına kadar geniş bir yelpaze var." diye konuştu.

Topçu, Vakıf Mağaza'nın tüm gelirlerini vakfa bağışlayan bir şirket olduğu için her bir alışverişin Türk ordusuna destek olarak gittiğini vurguladı.

Fiili olarak üçüncü mağazalarını açtıklarını ifade eden Topçu, "Hedefimiz daha çok insana ulaşmak ve vakfın mesajını daha çok insana iletmek. Bundan önümüzdeki günlerde inşallah Etnospor Festivali'nde, Şanlıurfa'da TEKNOFEST mağazalarımızı açmayı düşünüyoruz. Ama Vakıf Mağaza internet adresi üzerinden de vatandaşlarımız vakfımızın ve vakıf şirketlerimizin lisanslı ürünlerine her zaman ulaşabilirler." değerlendirmesinde bulundu.