TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezinde düzenlenen programda konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliklerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu söyleyen Karahan, "Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor" dedi.

Sıkı para politikasına ve güçlü duruşlarına devam edeceklerini ifade eden Karahan, "Son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Karahan sözlerine şöyle devam etti:

"Likidite gelişmelerine bağlı olarak ters swap işlemlerini ihtiyaç olması halinde kullanabileceğimiz bir araç olarak koruyoruz"