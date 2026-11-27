Kanada'daki Brock Üniversitesi'nden gezegen jeoloğu Tanya Kizovski ve ekibi, Royal Ontario Müzesi koleksiyonunda yer alan NWA 8171 adlı Mars meteoritini mercek altına aldı. Yapılan detaylı analizlerde, haşhaş tohumundan bile küçük bir kaya parçasının içine gizlenmiş granat minerali tanecikleri tespit edildi. Geochemical Perspectives Letters dergisinde yayımlanan bu bulgu, Mars'ın jeolojik evrimine dair bilinenleri genişletme potansiyeli taşıyor.

Gözden kaçması an meselesiydi

Dünya'da genellikle koyu kırmızı rengiyle bilinen granat minerali, Mars örneğinde oldukça farklı bir görünüm sergiledi. Demir açısından zengin bir granat türü olan "andradit" formundaki bu tanecikler, sarımsı yeşil rengi nedeniyle meteoritlerde sıkça bulunan diğer minerallere benziyordu.

Araştırmacılar ilk etapta bu yapıyı yaygın bir mineral olan piroksen sandı. Ancak bölgenin kimyasal yapısındaki sıra dışı detaylar üzerine yapılan ikinci inceleme, mineralin aslında andradit olduğunu ortaya koydu.

Mars'ın gizli jeolojik geçmişine ışık tutabilir

Dünya'da granat minerali genellikle aşırı sıcaklık, yüksek basınç veya sıcak sıvıların etkisiyle kayaların başkalaşım geçirmesi sonucunda oluşuyor. Ancak Mars'ta bu minerali üretecek koşulların varlığı bugüne kadar kanıtlanmamıştı.

Tanya Kizovski, Kızıl Gezegen'de granat oluşumu için gereken ısı ve basıncın, yüzeye çarpan bir göktaşının yarattığı etkiden ya da Mars kabuğuna yükselen magmadan kaynaklanmış olabileceğini belirtiyor. Oluştuğu dönemin sıcaklık ve basınç kayıtlarını adeta bir zaman kapsülü gibi koruyan granatlar, Mars'ın antik çevresi hakkında kritik ipuçları barındırıyor.

Mineralin kökeni izotop testleriyle netleşecek

Farklı kaya parçalarının magma ile birleşmesiyle oluşan "bazaltik breş" yapısındaki NWA 8171, ünlü "Black Beauty" (NWA 7034) meteoritiyle aynı düşüşe ait parçalardan biri olarak biliniyor. Meteoritin farklı materyaller içeren bu karmaşık yapısı nedeniyle bilim insanları, granat mineralinin Mars'ta değil de başka bir gök cisminde oluşup sonradan Mars yüzeyine düşmüş olma ihtimalini de dışlamıyor. Araştırma ekibi, bir sonraki adımda mineraldeki izotop oranlarını inceleyerek granatın gerçekten Mars'a özgü olup olmadığını kesinleştirmeyi hedefliyor.