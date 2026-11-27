İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların haksız kazanç sağlamak için kullandıkları sistemin işleyişine ilişkin detaylara yer verildi.

İddianamede, "Simcash.io" isimli uygulamanın Android tabanlı cep telefonlarına indirildiği, kullanıcıların GSM hatlarına tanımlı SMS haklarını uygulamaya devrettiği ve gönderilen her mesaj karşılığında 0,005 ila 0,01 euro ödeme aldığı belirtildi.

Elde edilen kazancın uygulamadaki üyelik bakiyesine aktarıldığı, biriken paranın ise kripto para olarak çekildiği kaydedildi.

Vatandaşların geri dönüş mesajlarıyla ortaya çıktı

İddianamede, sanıkların uygulama aracılığıyla gönderilen mesajların içeriğini göremediği ancak yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık içerikli mesajlar alan vatandaşların gönderici numaralara yanıt vermesiyle mesajların suç içerikli olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

Sanıklardan Yıldıray Bingöl'ün telefonunda yapılan incelemede, uygulamanın kullanımına ilişkin oluşturulan WhatsApp grubunda 33 farklı GSM hattının bulunduğu tespit edildi.

Sanıklardan Ömer Ali Duran'ın banka hesaplarından ise 18 farklı GSM hattına yönelik 306 fatura ödeme ve lira yükleme işlemi gerçekleştirildiği belirlendi.

Duran, uygulamayı reklam amaçlı mesajlar göndererek gelir elde etmek için kullandığını, söz konusu ödeme ve yükleme işlemlerini ise aile büyüklerine yardımcı olmak amacıyla yaptığını savundu.

Adli bilişim raporunda, vatandaşların geri dönüş mesajlarına ilişkin ekran görüntülerinin bulunduğu, bazı mesajların bir avukatlık ofisinden gönderildiği izleniminin oluşturulduğu belirtildi.

5 ayda 60 bin lira kazanç elde etti

Sanıklardan Berk Atilla, ifadesinde, maddi ihtiyaçları nedeniyle arkadaşlarından öğrendiği uygulamayı telefonuna yükleyerek yaklaşık 5 ay kullandığını ve bu süreçte 60 bin lira civarında kazanç elde ettiğini beyan etti.

GSM hattına tanımlı SMS haklarının uygulama tarafından kullanıldığını belirten Atilla, mesajların içeriğini ve kimlere gönderildiğini bilmediğini, işlemlerin riskli olduğunu fark etmesinin ardından uygulamayı kullanmayı bıraktığını öne sürdü.

İddianamede, 17'si tutuklu 27 sanığın "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.