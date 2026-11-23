Üniversitenin Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen “Orta Asya’nın Tarihi Coğrafyası” projesi, 3 yıllık araştırma sürecinin ardından sonuçlandı.

Projenin sonuçları ve hazırlanan eserler, Almatı’da düzenlenen uluslararası bir programla kamuoyuyla paylaşıldı.

Programa Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve projeye katkı sunan bilim insanları, akademisyenler, üniversite temsilcileri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Programın açılış töreninde Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Karaman, projenin Türk dünyası bilim ve kültür mirası açısından taşıdığı önemi değerlendirdi.

Açılış konuşmalarının ardından proje kapsamında hazırlanan “9-15. Yüzyıllarda Doğu Deşt-i Kıpçak’ın Tarihî Coğrafyası (Arap Kaynaklarına Göre)”, “18–19. Yüzyıllarda Kazakya (Qazaqia) ve Orta Asya’nın Tarihî Coğrafyası”, “Orta Asya’nın Tarihî Toponimlerinin Coğrafi Temelleri” ve “Kazakistan’ın Geç Orta Çağ Dönemi Kentleri ve Yerleşimleri” başlıklı monografilerle “Orta Asya Tarihî Coğrafya Atlası”nın kurdeleleri törenle kesildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Suat Beylur, de yaptığı konuşmasında projenin gelişim sürecini, hedeflerini ve elde edilen bilimsel kazanımları aktardı.

Açıklamada, “2023–2025 yılları arasında yürütülen proje kapsamında Doğu ve Batı kaynaklarından hareketle Türk, Arap, Fars, Çin, Moğol, Avrupa ve Rus haritacılık geleneklerine ait eserleri incelendi, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ve Asya ülkelerindeki arşiv, kütüphane ve müze koleksiyonlarında yürütülen araştırmalar sonucunda 11–19. yüzyıllar arasına tarihlenen 172 tarihi harita tespit edilerek sistematik biçimde kataloglandı“ denildi.

Projenin dikkat çeken çıktılarından biri de interaktif dijital platform oldu. Kazakça ve İngilizce hazırlanan interaktif platform, Türkistan Bölgesi’nin 11. ve 19. yüzyıllar arasındaki tarihi ve siyasi coğrafyasını dijital ortamda bir araya getiriyor.

Platformda yaklaşık 40 devlet ve siyasi oluşumun sınır değişimleri, 173 tarihi harita, eski yerleşim merkezleri ve kervan güzergahları yer alıyor.

Proje kapsamında keşfedilerek bilim dünyasına kazandırılan önemli bulguların biri de Alman asıllı haritacı Anton Wied’in 1542'de hazırladığı ve halihazırda Almanya’nın Herzog August Kütüphanesi’nde korunan "Moscouia Quae & Alba Russia" adlı haritasıdır.

“Kazak Hanlığı”nın adı (Kosaky Orda) Avrupa haritalarında ilk kez bu haritada gösterildi. “Kazak Hanlığı” terimi, daha sonraki dönemlerde ise Sebastian Münster, Anthony Jenkinson ve diğer Avrupalı haritacıların eserlerinde de yer almaya başladı.

Haber: Nurgali Jusipbay